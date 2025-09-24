Phát hiện "quái vật" khổng lồ trên bãi biển, săn mồi theo cách đáng sợ

Một loài sứa khổng lồ và cực kỳ hiếm gặp, có tên khoa học là Drymonema larsoni, với xúc tu dài tới hơn 21 mét, đã được phát hiện dạt vào bờ biển Texas, Mỹ trong tuần này, gây kinh ngạc cho những người đi biển.

Theo Jace Tunnell, giám đốc phụ trách hoạt động cộng đồng tại Viện nghiên cứu Harte, ít nhất 10 cá thể của loài sinh vật khổng lồ có màu hồng đặc trưng này đã xuất hiện dọc theo bờ biển dài khoảng 16km.

Loài sứa này, còn được gọi là sứa hồng, có thể đạt trọng lượng lên tới 23 kg và xúc tu của chúng dài hơn 21 mét – tương đương chiều dài của hai chiếc xe buýt trường học nối lại.

Điều đáng chú ý là loài sứa này chỉ mới được xác nhận là một loài mới vào năm 2011, gần 90 năm sau lần cuối cùng một loài sứa mới được ghi nhận.

Sứa hồng quý hiếm được phát hiện dọc theo bờ biển ở Texas. (Ảnh: Viện nghiên cứu Harte)

Sinh vật săn mồi với cách thức kinh hoàng

Tunnell giải thích rằng vào cuối mùa hè và đầu mùa thu, loài sứa hồng này di chuyển đến khu vực Bờ biển Vịnh Texas để săn sứa mặt trăng, một trong những loài sứa phổ biến nhất tại đây.

Khi sứa mặt trăng di chuyển để hút sinh vật phù du, sứa hồng sẽ sử dụng những "cánh tay miệng" dài của mình để bắt con mồi. Chúng tiết ra một loại dịch tiêu hóa đáng sợ để làm tan rã con mồi, cho thấy một cách săn mồi cực kỳ tàn bạo.

Sự xuất hiện của loài sứa này là khá hiếm. Tunnell cho biết chúng không sống được lâu nếu không có nguồn thức ăn ổn định và rất nhạy cảm với sự thay đổi môi trường. "Nếu không có sứa mặt trăng, chúng sẽ chết rất nhanh. Nếu nước lạnh, chúng cũng chết rất nhanh", ông nói.

Loài sứa hồng có thể nặng tới 23 kg và có những xúc tu dài đáng kinh ngạc, có thể kéo dài hơn 21 mét. (Ảnh: Viện Nghiên cứu Harte).

Vết đốt nhẹ và số phận khi dạt bờ

Mặc dù có kích thước khổng lồ và vẻ ngoài đáng sợ, vết đốt của sứa hồng lại khá nhẹ đối với con người. Tunnell đánh giá mức độ đau chỉ ở mức "hai trên 10", và có thể xử lý bằng giấm để loại bỏ xúc tu.

Khi dạt vào bờ, những sinh vật này thường bốc hơi hoặc nhanh chóng bị chim ăn thịt. Tunnell cũng nhấn mạnh rằng chúng hoàn toàn không thích hợp để con người ăn.

Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện loài sứa này ở Vịnh Mexico vào năm 2000, nhưng ban đầu nhầm lẫn chúng là một loài sứa Địa Trung Hải. Các nghiên cứu sau đó đã xác nhận đây là một loài hoàn toàn mới. Kể từ đó, chúng cũng được ghi nhận ở Địa Trung Hải và ngoài khơi Nam Phi, cho thấy sự phân bố rộng khắp trên toàn cầu.

Mặc dù sự xuất hiện của chúng gây tò mò và cả sợ hãi cho người dân, song theo các chuyên gia, loài sứa này không đe dọa nghiêm trọng tới con người. Sự xuất hiện của những sinh vật bí ẩn này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự đa dạng và những bí ẩn chưa được khám phá hết trong lòng đại dương.