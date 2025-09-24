Hé lộ bức ảnh mới nhất của Công chúa Lilibet gây sốt mạng xã hội, chuyện gì đã xảy ra?

Sinh nhật tròn 4 tuổi của Công chúa Lilibet đã trở nên vô cùng đặc biệt với chuyến đi đến Disneyland cùng gia đình vào tháng 6 vừa qua. Sau loạt ảnh được mẹ Meghan chia sẻ trên Instagram, một bức ảnh "độc quyền" mới nhất về cô bé đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu của ABC News, mang tên The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland .

Bộ phim tài liệu này có sự góp mặt của cả Vương tử Harry và Meghan. Cặp đôi đã cùng nhau chia sẻ về chuyến đi gần đây nhất của gia đình với Hoàng tử Archie, 6 tuổi và con gái Lilibet. Bức ảnh mới cho thấy hai anh em nhà Sussex đang say sưa ngắm nhìn bữa tiệc hoành tráng, với điểm nhấn là chiếc bánh kem Nàng Tiên Cá lộng lẫy có hình Nàng Ariel bằng kẹo fondant ở trên.

Ngay sau khi bức ảnh được công bố, cộng đồng mạng đã "đổ xô" lên X (trước đây là Twitter) để bày tỏ sự kinh ngạc trước mái tóc dài hơn hẳn của Công chúa Lilibet so với những bức ảnh trước đó.

Một người hâm mộ bình luận: " Tóc của Công chúa Lilibet thật sự là ‘một cái gì đó’ trông có vẻ là màu vàng sẫm/vàng óng ".

Một tài khoản khác viết: " Tóc của Lilibet vừa dày vừa dài. Lại còn có màu nâu đỏ tuyệt đẹp! ".

Một fan hâm mộ khác cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: " Lilibet và Archie, ôi chúa ơi, tóc của Công chúa Lilibet nhìn 'thật cuốn' [biểu tượng cảm xúc trái tim màu cam] ".

Cũng có người hâm mộ khác nhận xét rằng "những lọn sóng và độ bồng bềnh" của mái tóc Công chúa Lilibet rất giống với mẹ Meghan.

Họ viết: " Công chúa Lili Diana có hình dáng, những lọn sóng và độ bồng bềnh của tóc rất giống với mẹ, Meghan! Dễ thương quá đi mất! ".

Trong bộ phim tài liệu, Vương tử Harry cũng kể lại phản ứng đáng yêu của con gái về bữa tiệc sinh nhật. Cô bé chỉ nói đúng ba từ: " This is amazing (tuyệt vời quá)".

Có vẻ như sức hút của Hoàng gia Anh không chỉ dừng lại ở các nhân vật chính, mà còn lan tỏa tới cả những thành viên nhí. Bức ảnh mới của Công chúa Lilibet đã chứng minh điều đó. Bạn nghĩ sao về mái tóc của cô bé? Liệu đây có phải là chi tiết đắt giá nhất trong bức ảnh này không?

Theo Express