Sự sống có 3 cơ hội tồn tại ở một vùng đất ngoài hành tinh

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Rice (Mỹ) đã sử dụng thuật toán Xác định khoáng chất theo tỷ lệ thành phần (MIST) để giải thích dữ liệu quan trọng mà thiết bị PIXL của chiến binh săn sự sống Perseverance thu thập được.

Perseverance là một tàu đổ bộ robot dạng xe tự hành, đang thám hiểm vùng đất Jezero Crater của Sao Hỏa. Đó là một miệng hố va chạm khổng lồ mà NASA tin là từng chứa bên trong cả một đồng bằng sông trù phú.

Jezero Crater có thể đã từng nhiều lần ngập nước và sự sống - Ảnh: NASA

Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Geophysical Research: Planets khẳng định Jezero Crater đã ít nhất 3 lần ngập nước trong quá khứ.

PIXL là một thiết bị giúp Perseverance phân tích sơ bộ thành phần hóa học của vật liệu bằng tia X. Và nó đã giúp xác định 24 loại khoáng chất tiết lộ sự hiện diện của nước theo thời gian.

Nước tác động hóa học lên đá và tạo ra muối hoặc khoáng sét, và các khoáng chất cụ thể hình thành phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

Các khoáng chất nói trên được phân thành 3 nhóm, biểu trưng cho 3 dạng tương tác chất lỏng có ý nghĩa khác nhau đối với khả năng sinh sống.

Bộ khoáng chất đầu tiên - bao gồm greenalite, hisingerite và ferroaluminoceladonite - chỉ ra chất lỏng có tính axit ở nhiệt độ cao cục bộ chỉ được tìm thấy trong đá khu vực gần miệng hố, bao gồm một số loại đá lâu đời nhất khu vực.

Nước liên quan đến sự kiện này được coi là khó để sống nhất đối với các dạng sống tương tự Trái Đất, vì có nhiệt độ và tính axit cao.

Mặc dù vậy, cơ hội cho sự sống không mất hẳn: Vẫn có vi khuẩn sống được trong các hồ nước nóng có tính axit cao ở khu vực siêu núi lửa Yellowstone của Mỹ.

Nhóm khoáng chất thứ hai phản ánh một giai đoạn tồn tại chất lỏng trung tính, hỗ trợ các điều kiện thuận lợi hơn cho sự sống và hiện diện trên một khu vực rộng lớn hơn, đại diện bởi các khoáng chất minnesotaite và clinoptilolite.

Chúng hình thành ở nhiệt độ thấp hơn và độ pH trung tính, trong đó minnesotaite được phát hiện ở cả đáy hố va chạm và vùng quạt phía trên, trong khi clinoptilolite chỉ giới hạn ở đáy hố.

Loại thứ ba chứa lepiolite, đại diện cho chất lỏng có tính kiềm, nhiệt độ thấp và được coi là dễ sống nhất đối với các sinh vật giống sinh vật Trái Đất hiện đại, được phát hiện rộng rãi khắp những cung đường mà robot NASA đã đi qua.

Điều này đại diện cho một giai đoạn mà chất lỏng hỗ trợ sự sống đã lan rộng khắp Jezero Crater, phù hợp với giả thuyết về một đồng bằng sông cổ đại.

“Những khoáng chất này cho chúng ta biết rằng Jezero Crater đã trải qua sự chuyển đổi từ chất lỏng nóng, khắc nghiệt, có tính axit sang chất lỏng trung tính và kiềm hơn theo thời gian, là những điều kiện mà chúng tôi cho là ngày càng hỗ trợ sự sống” - tác giả chính Eleanor Moreland nói với Sci-News.