Philippines hứng thiệt hại nặng nề do bão Mirasol, Nando và Bualoi, ít nhất 26 người thiệt mạng

(Ảnh: AFP)

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), còn có ít nhất 33 người bị thương và 14 người mất tích cũng đã được ghi nhận. Các cơn bão liên tiếp gồm: Mirasol, Nando và Bualoi cùng mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến 738.714 hộ gia đình, tương đương gần 2,8 triệu người.

Trong số này, 46.611 hộ với hơn 163.000 người phải sơ tán khẩn cấp và đang tạm trú tại 2.680 trung tâm sơ tán trên khắp cả nước. Tình hình thời tiết khắc nghiệt cũng khiến 2.606 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng biển, bao gồm gần 1.000 người đi trên các phương tiện vận tải hàng hóa và 21 người trên tàu thuyền.

(Ảnh: AFP)

Theo báo cáo sơ bộ, đã có 8.916 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 7.297 căn bị hư hỏng một phần và 1.619 căn bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại nông nghiệp cũng đã vượt quá 1 triệu Peso, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn.

Hình ảnh do quân đội Philippines công bố cho thấy các binh sĩ vẫn đang tiến hành công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích tại Đông Samar, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề khi bão Bualoi vừa đi qua.

Trong bối cảnh này, Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cảnh báo người dân cần sẵn sàng ứng phó với 5 đến 9 cơn bão nữa từ nay đến cuối năm. Theo ông Marcelino Villafuerte II, Phó Giám đốc PAGASA, dự báo tháng 10 sẽ có từ 2 - 4 cơn bão, tháng 11 có thể có thêm 2 - 3 cơn, và tháng 12 từ 1 - 2 cơn.

(Ảnh: AFP)

"Trung bình mỗi năm Philippines hứng chịu khoảng 19 - 20 cơn bão. Với 15 cơn bão đã đi qua, nếu cộng thêm 5 - 9 cơn nữa, con số năm nay sẽ nằm trong mức trung bình", ông Villafuerte giải thích, nhấn mạnh rằng trong quý cuối năm, khu vực Visayas và Mindanao thường xuyên là tâm điểm hứng chịu bão, đòi hỏi chính quyền và cộng đồng phải duy trì cảnh giác cao độ.

Trước tình hình khó khăn hiện tại, chính quyền Philippines đang kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các hướng dẫn sơ tán, đồng thời cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại mùa màng trên diện rộng.