Mỹ: Xả súng ở nhà thờ, nhiều người thương vong

Đài ABC News đưa tin cảnh sát xác định tay súng là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi.

Hắn đã lái xe tải lao vào một nhà thờ ở TP Grand Blanc, bang Michigan, nơi hàng trăm người đang cầu nguyện vào 10 giờ 25 phút sáng 28-9 (giờ địa phương) và nổ súng, khiến 2 người thiệt mạng và một số người bị thương trước khi phóng hỏa làm một phần tòa nhà bị sập.

Lực lượng khẩn cấp tại hiện trường vụ xả súng nhà thờ hôm 28-9. Ảnh: WXYZ

Một nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Một người khác qua đời tại bệnh viện. Tám người bị thương vẫn đang nằm viện, bao gồm một người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát sau đó đấu súng với nghi phạm và bắn chết hắn, theo cảnh sát trưởng TP Grand Blanc William Renye.

Các nhà điều tra đang tìm hiểu động cơ gây án của nghị phạm.

Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: ABC News

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về vụ xả súng và viết trên mạng xã hội hôm 29-9: "Đây dường như lại là một vụ tấn công có chủ đích khác nhắm vào các tín đồ Cơ đốc giáo tại Mỹ. Đại dịch bạo lực này ở đất nước chúng ta phải chấm dứt”.

Phó Tổng thống JD Vance cũng đăng tải tuyên bố riêng trên mạng xã hội, gọi vụ xả súng và hỏa hoạn là "khủng khiếp".

"Tình hình ở Michigan thật kinh hoàng. FBI đang có mặt tại hiện trường và toàn bộ chính quyền đang theo dõi sát sao. Xin hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và lực lượng ứng cứu đầu tiên" - ông Vance chia sẻ.

Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh bạo lực chống lại các nhà thờ và các tổ chức tôn giáo khác đang gia tăng ở Mỹ.

Trong nhiều năm qua, các chuyên gia thực thi pháp luật và an ninh nội địa đã cảnh báo rằng các tổ chức tôn giáo trên toàn thế giới đang là mục tiêu của các hành vi bạo lực.