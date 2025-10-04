Bằng chứng mới cho thấy Mặt trăng Enceladus của sao Thổ có thể tồn tại sự sống

(Ảnh minh họa: Unsplash)

Các nhà khoa học vừa phân tích lại dữ liệu chi tiết thu được trong lần Cassini bay gần Enceladus nhất vào năm 2008. Khi đó, tàu đã đi xuyên qua các cột phun băng và khí thoát ra từ đại dương ngầm dưới bề mặt Mặt trăng này.

Nghiên cứu xác nhận sự hiện diện của các phân tử hữu cơ từng được phát hiện trước đây, bao gồm tiền chất của axit amin - thành phần cấu tạo protein thiết yếu cho sự sống. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu còn nhận diện thêm nhiều loại phân tử hữu cơ phức tạp khác chưa từng ghi nhận.

“Chúng tôi đã tìm thấy nhiều nhóm phân tử hữu cơ chứa carbon với cấu trúc và đặc tính hóa học đa dạng”, ông Nozair Khawaja, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Tự do Berlin (Đức), tác giả chính công trình đăng trên tạp chí Nature Astronomy, cho biết.

Các phân tử này có thể đóng vai trò trung gian trong quá trình hình thành hợp chất phức tạp hơn - những thành phần quan trọng đối với sự sống. Tuy nhiên, giới khoa học lưu ý rằng các hợp chất này cũng có thể được hình thành tự nhiên mà không cần đến sự hiện diện của sinh vật.

Enceladus, với đường kính 504 km và quỹ đạo cách sao Thổ khoảng 238.000 km, từ lâu đã được xem là một trong những nơi tiềm năng nhất để tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Các nghiên cứu cho thấy Mặt trăng này có nước lỏng, nguồn năng lượng và các nguyên tố thiết yếu - ba yếu tố nền tảng của khả năng sinh sống.

Dù vậy, ông Khawaja nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm thấy sự sống trên Enceladus và cũng không phát hiện dấu hiệu sinh học trực tiếp. Nhưng bằng chứng hiện có cho thấy Enceladus hội tụ đủ điều kiện quan trọng để xem xét khả năng tồn tại sự sống”.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh trong tương lai để tiếp tục nghiên cứu Enceladus.