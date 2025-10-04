Thủ tướng Thái Lan Anutin trực tiếp lái máy bay vận chuyển tạng hiến, cứu sống 7 bệnh nhân

Thủ tướng Anutin sau khi hoàn thành chuyến bay chở nội tạng hiến tặng cứu sống 7 người, ngày 30/9/2025 (Ảnh: Facebook)

Ngày 30/9, ông Anutin Charnvirakul đã tham gia sứ mệnh mang tên "Trái tim có cánh" (Winged Heart) khi trực tiếp điều khiển máy bay vận chuyển tạng hiến tới tỉnh Loei, nơi đội ngũ y tế gồm các chuyên gia phẫu thuật tim và lồng ngực của Đại học Chulalongkorn tiến hành phẫu thuật lấy tạng. Ca phẫu thuật đã thành công khi lấy được tim, gan, tụy, hai thận và hai giác mạc từ người hiến tạng là một thanh niên 19 tuổi tử vong sau một vụ ẩu đả, để ghép cho 7 bệnh nhân đang nguy kịch.

Cha mẹ nạn nhân đã đồng ý hiến toàn bộ nội tạng, một quyết định mà Thủ tướng Anutin gọi là "hành động thiện nguyện vĩ đại". Sau ca phẫu thuật, ông Anutin đã trực tiếp gặp gỡ và ôm lấy gia đình nạn nhân, nói lời tri ân: "Trái tim của con trai quý vị sẽ đập trở lại chỉ sau vài giờ nữa".

Theo giải thích của Thủ tướng Anutin, việc ông đích thân lái máy bay là do không có chuyến bay thương mại nào kịp thời gian bảo quản tạng. "Trong những tình huống này, tính mạng con người phải đặt lên hàng đầu, vượt trên cả nhiệm vụ chính trị", ông nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý, ngay trước chuyến bay, ông Anutin vẫn tham dự phiên họp quốc hội và trả lời chất vấn. Trong quá trình chuẩn bị cho sứ mệnh, ông vẫn duy trì liên lạc với các quan chức, cho thấy sự kết hợp giữa trách nhiệm lãnh đạo và hành động nhân đạo.

(Ảnh: Bangkok Post)

Chương trình "Winged Heart" được ông Anutin khởi xướng từ năm 2014, với mục tiêu rút ngắn thời gian vận chuyển nội tạng. Trong hơn một thập kỷ, ông đã tham gia hơn 80 chuyến bay, góp phần cứu sống hơn 200 bệnh nhân. Nhờ đó, chương trình trở thành mô hình tiêu biểu về kết hợp y tế khẩn cấp và hỗ trợ của chính phủ.

Thủ tướng Anutin từng nhận nhiều vinh danh, trong đó có huy hiệu danh dự "Bác sĩ Bầu trời" của Viện Y tế Khẩn cấp Quốc gia và bằng khen từ Hội Chữ thập đỏ Thái Lan.

Phát biểu sau khi trở lại Quốc hội chiều 30/9, ông khẳng định: "Cứu người là ưu tiên cao nhất. Nghĩa cử cao đẹp của gia đình hiến tạng cho thấy sức mạnh của lòng nhân ái".

Báo chí Thái Lan mô tả bầu không khí tại bệnh viện hôm đó vừa trang nghiêm vừa xúc động. Sự hiện diện trực tiếp của người đứng đầu chính phủ, từ chỉ đạo y tế đến an ủi gia đình người hiến, đã biến sứ mệnh thành một biểu tượng của sự kết hợp giữa lãnh đạo và lòng nhân đạo.

Với quyết tâm cá nhân và sự ý nghĩa của một chương trình cao đẹp, ông Anutin đang cho thấy một hình mẫu lãnh đạo khác biệt trong chính trường Thái Lan - không chỉ trong nghị trường, mà còn trong những khoảnh khắc sinh tử, nơi mỗi hành động có thể mang lại hy vọng sống cho nhiều người.

(Theo Bangkok Post, Thai Examiner)