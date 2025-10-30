Ảnh vệ tinh trước - sau cho thấy siêu bão Melissa càn quét thế nào: "Đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong đời tôi"

Melissa vẫn chưa chịu dừng lại. Sau khi càn quét miền Đông Cuba vào sáng sớm thứ Tư giờ địa phương (29/10), cơn bão vẫn là một cơn bão cuồng phong. Cơn bão cấp 1 hiện đang càn quét qua Đông Nam Bahamas với sức gió mạnh, mưa xối xả và nguy cơ nước dâng cao tới 2,1 mét so với mặt đất.

Tối thứ Tư, Melissa sẽ tăng tốc, bám theo luồng gió phản lực và di chuyển về phía đông bắc qua Đại Tây Dương. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cảnh báo Melissa dự kiến sẽ mạnh lên thành bão cấp 2 trước khi đi qua Bermuda vào tối thứ Năm (30/10).

Bermuda, nơi không xa lạ gì với bão, có thể sẽ có gió mạnh và mưa như trút nước.

Sau đó, Melissa cuối cùng sẽ bắt đầu suy yếu khi tiến ra biển — nhưng lũ lụt và sự tàn phá sẽ để lại những hậu quả lâu dài cho các cộng đồng dân cư vùng Caribe mà cơn bão đã đi qua.

Tính đến sáng 30/10, hơn 20 người đã thiệt mạng ở Haiti sau khi một con sông bị bão Melissa tràn bờ, thị trưởng địa phương cho biết. 4 thi thể đã được tìm thấy tại Giáo xứ St. Elizabeth, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Jamaica, và 3 người khác đã thiệt mạng trên đảo trong quá trình chuẩn bị ứng phó bão. Một người đã thiệt mạng tại Cộng hòa Dominica.

Người dân Jamaica đã mô tả nỗi sợ hãi và lo lắng mà họ cảm thấy khi cơn bão Melissa tràn qua hòn đảo, mang theo gió và mưa tàn phá.

"Đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong đời tôi", một nhân viên bệnh viện tại Giáo xứ St. Elizabeth bị ảnh hưởng nặng nề cho biết, theo Reuters. "Thật không thể tưởng tượng nổi. Có lúc cảm giác như thể tên lửa đang xuyên thủng lớp kính."

Rác thải được dọn sạch trên một con đường ở Santa Cruz, Jamaica, vào ngày 29 tháng 10.

Người dân đứng trên bãi biển phủ đầy rác sau cơn bão Melissa ở Santiago, Cuba, vào ngày 29 tháng 10.

Một nhóm cư dân Dominica ở Jamaica cho biết họ đã mất nhà cửa và tài sản, nhưng vẫn biết ơn vì vẫn còn sống.

"Đây quả là một thảm họa, tất cả chúng tôi đều đổ ra đường," một người dân ở Liliput nói với Noticias SIN. "Chúng tôi có thể nói rằng nhà cửa của chúng tôi đã sụp đổ. Chúng tôi chẳng còn gì cả."

"Nhà tôi bị phá hủy, mọi thứ đều tan hoang… chúng tôi chẳng còn gì, chẳng còn thức ăn, chẳng còn gì cả. Giấy tờ bị hư hỏng, mọi thứ đều bị hư hại. Giờ chúng tôi chỉ còn thoi thóp. Tạ ơn Chúa, chúng tôi vẫn còn sống."

Cơn bão đổ bộ vào Jamaica hôm thứ Ba với sức mạnh khủng khiếp cấp 5 trước khi di chuyển đến Cuba vào thứ Tư và sau đó là Bahamas. Video quay sau khi cơn bão đi qua cho thấy thiệt hại đáng kể. Người ta nhìn thấy xe ô tô bị chìm trong nước đầy mảnh vỡ, cây cối bật gốc, nhà cửa và doanh nghiệp bị hư hại hoặc phá hủy.

Những hình ảnh vệ tinh mới do CNN thu được từ Vantor cho thấy thiệt hại to lớn ở Jamaica sau cơn bão Melissa. Những hình ảnh cho thấy tình trạng lũ lụt lan rộng và thiệt hại về mặt kết cấu ở các thị trấn phía tây đất nước, bao gồm Black River, White House và Montego Bay.

Sông Black, Jamaica, vào ngày 9 tháng 2 và ngày 29 tháng 10

Sông Barnett ở Montego Bay, Jamaica, vào ngày 24 tháng 9 và ngày 29 tháng 10

White House, Jamaica ngày 7 tháng 10 và 29 tháng 10

Nguồn: CNN