Siêu bão "quái vật" Melissa vò nát sân bay, khiến một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm hoạ

Bão Melissa đổ bộ Jamaica vào ngày 28/10 với cấp bão 5, xé toạc mái nhà, nhấn chìm vùng nông nghiệp trù phú của quốc gia này và làm gãy cây, đổ cột điện, khiến phần lớn trong số 2,8 triệu dân sống trong cảnh mất điện.

Tại Sân bay Quốc tế Sangster ở Montego Bay, Jamaica, cơn bão Melissa đã làm sập một phần mái trong khu vực phòng chờ, khiến nước tràn xuống dưới các ghế ngồi. Cơ quan chức năng đã cảnh báo rằng cơn bão có thể "làm gián đoạn hoạt động” tại sân bay Sangster. Sân bay Ian Fleming có thể được sử dụng như phương án “dự phòng”.

Clip cơn bão tàn phá sân bay

Trước đó, Thủ tướng Holness cho biết cơn bão đã tàn phá đất nước và việc tuyên bố tình trạng thảm họa sẽ giúp chính phủ “sử dụng các công cụ cần thiết để ứng phó với hậu quả của cơn bão”.

Trao đổi với CNN, ông cho biết: “Ở khu vực tâm bão quét qua, tác động sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi nhận được báo cáo về thiệt hại ở các bệnh viện, nhà dân, cả cơ sở thương mại và hạ tầng giao thông.” Sau khi cơn bão đổ bộ, Jamaica đến thời điểm hiện tại chưa báo cáo thương vong về người.

Tuy nhiên, quan chức địa phương - ông Desmond McKenzie, cho biết cơn bão đã gây thiệt hại trên hầu hết các hạt của quốc gia và làm phần lớn đảo quốc mất điện. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng hạt St Elizabeth - vùng nông nghiệp chính của Jamaica - đang “ngập trong nước”.

Các hình ảnh ghi nhận tại Jamaica

“Thiệt hại tại St Elizabeth rất nghiêm trọng. Hầu hết các hạt đều gặp tình trạng đường bị tắc, cây cối và cột điện đổ, nhiều cộng đồng bị ngập lụt,” ông McKenzie nói “Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục dịch vụ, ưu tiên các cơ sở quan trọng như bệnh viện và trạm cấp nước, bơm nước.”

Bộ trưởng Y tế Christopher Tufton cho biết ít nhất 4 bệnh viện chịu thiệt hại nặng nề.

Mặc dù Jamaica là địa phương thường xuyên hứng chịu các cơn bão, nhưng các nhà khoa học cũng đưa ra cảnh báo biến đổi khí hậu khiến cường độ bão ngày càng khốc liệt. Nhà hoạt động khí hậu Mikaela Loach cho biết Melissa “hút năng lượng từ biển Caribbean nóng bất thường do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch”.

Nguồn: Aljazeera