Ngân hàng cho khách vay thế chấp 2,4 tỷ đồng, quá hạn đòi nợ thì phát hiện đối phương đã qua đời, không người thừa kế, tòa tuyên bố: “Tìm phòng dân chính địa phương”

Ngày 29/10, Jiupai News đưa tin Tòa án Nhân dân quận Mẫn Hàng (Thượng Hải, Trung Quốc) vừa xét xử và đưa ra phán quyết đối với tranh chấp hợp đồng vay tài chính liên quan đến một cụ ông neo đơn, không người thân thích.

Theo đó, ông Tuyên từng vay ngân hàng khoản tiền 660.000 NDT ( hơn 2,4 tỷ đồng). Để đảm bảo khoản vay, ông dùng chính căn nhà duy nhất của mình làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên sau đó, ông cụ này đột ngột mắc bệnh nặng và qua đời, khiến khoản vay bị quá hạn.

Điều éo le là ông Tuyên không lập di chúc, cũng không có người thừa kế. Căn nhà thế chấp vẫn còn đó, nhưng thủ tục xử lý lại rơi vào bế tắc vì… không tìm được bị đơn hợp pháp để đứng ra giải quyết nợ.

Để tháo gỡ, ngân hàng đã yêu cầu tòa án chỉ định đơn vị quản lý di sản. Qua quá trình xác minh, tòa án địa phương xác định ông Tuyên không còn người thân thích hay thừa kế. Từ đó, theo quy định pháp luật Trung Quốc, Tòa án Nhân dân quận Mẫn Hàng chỉ định Phòng Dân chính địa phương – nơi ông Tuyên đăng ký cư trú – làm đơn vị quản lý toàn bộ di sản mà ông để lại.

Sau khi có người quản lý di sản, ngân hàng chính thức khởi kiện, yêu cầu trả nợ trong phạm vi tài sản để lại của ông Tuyên. Trong quá trình xét xử, đại diện Phòng Dân chính nhấn mạnh: họ chỉ là đơn vị được tòa giao quản lý di sản của người đã mất, chứ không phải người thừa kế hay là bên chịu trách nhiệm tài chính. Vì vậy, họ không có nghĩa vụ đứng ra “trả nợ thay” ông Tuyên.

Ảnh: Sohu

Việc thanh toán chỉ có thể thực hiện thông qua xử lý tài sản thừa kế, cụ thể là căn nhà đang thế chấp. Nếu số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản không đủ bù đắp nợ, phần thiếu hụt sẽ không do họ gánh chịu. Tương tự, trong trường hợp tài sản không đủ để chi trả các khoản án phí liên quan đến tranh chấp, đơn vị quản lý di sản cũng không có trách nhiệm bổ sung.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ cùng ý kiến của các bên, tòa án cho rằng ngân hàng hoàn toàn có cơ sở pháp lý để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng. Việc người vay qua đời không làm mất đi quyền đòi nợ chính đáng của chủ nợ. Mặc dù ông Tuyên không thể tự thực hiện nghĩa vụ, nhưng theo luật Trung Quốc, tài sản của ông vẫn phải được dùng để thanh toán khoản nợ còn tồn đọng.

Vì vậy, Tòa án Nhân dân quận Mẫn Hàng ra phán quyết: Phòng Dân chính địa phương – với vai trò quản lý di sản – phải dùng khối tài sản của ông Tuyên để thanh toán toàn bộ khoản nợ còn lại, bao gồm nợ gốc 660.000 NDT, tiền lãi, lãi phạt, lãi quá hạn và các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng vay đã ký.

Nếu việc thanh toán không được thực hiện đúng hạn, ngân hàng có quyền đề nghị tòa án xử lý tài sản thế chấp: đấu giá hoặc chuyển nhượng căn nhà để thu hồi nợ trong phạm vi mức nợ được bảo đảm.

Trong trường hợp giá trị căn nhà lớn hơn khoản nợ, phần dư sẽ được Phòng Dân chính tiếp tục quản lý theo luật định. Ngược lại, nếu không đủ, đơn vị này sẽ tiếp tục trích từ các phần di sản khác (nếu có) để thanh toán hết mức có thể, nhưng không phải chịu trách nhiệm ngoài phạm vi di sản đã được giao quản lý.

Vụ án khép lại với phán quyết được đánh giá là phù hợp pháp luật Trung Quốc, đảm bảo hài hòa quyền lợi của bên cho vay và nguyên tắc bảo toàn tài sản của người đã mất. Đồng thời, sự việc cũng gợi mở vấn đề xã hội đáng chú ý: trong bối cảnh số lượng người cao tuổi sống đơn thân ngày càng tăng, các rủi ro pháp lý liên quan tài sản và nghĩa vụ tài chính sau khi qua đời cần được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt về việc lập di chúc hoặc đăng ký người thừa kế hợp pháp.