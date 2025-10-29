Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật

Sáng nay, tại thị trấn Shichinohe (tỉnh Aomori, Nhật Bản) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc xe van chở nhóm lao động người Việt gặp nạn. Theo đó, chiếc xe van đã va mạnh vào lan can cầu và lật nghiêng, khiến cảnh tượng hỗn loạn. Chưa dừng lại, một chiếc xe tải lớn phía sau không kịp phanh đã đâm trực tiếp vào chiếc xe gặp nạn, làm tình hình thêm thê thảm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 sáng trên tuyến đường thu phí Michinoku, gần đường hầm Michinoku hướng về Shichinohe. Một người qua đường khi chứng kiến cảnh tượng đã lập tức gọi báo cảnh sát, miêu tả: “Chiếc xe lật úp, nhiều người nằm bất động trên mặt đường.”

Clip hiện trường (Nguồn: aba-net)

Hiện trường sự việc

6 người đã bị thương vong trong vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip)

Đường hầm hiện tại chỉ được di chuyển 1 chiều luân phiên (Ảnh cắt từ clip)

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, các nạn nhân là 6 nam thanh niên người Việt, trong độ tuổi 20–30, bị thương nặng và được đưa khẩn cấp tới bệnh viện tại Aomori và Towada. Tuy nhiên, một người trong số họ không qua khỏi.

Khu vực hiện trường hiện đã được mở lại sau phong toả nhưng chỉ cho phép lưu thông một chiều luân phiên. Mặt đường tại thời điểm tai nạn được ghi nhận trơn trượt do tuyết tan, khiến cảnh sát phải kiểm tra kỹ nguyên nhân vụ việc.