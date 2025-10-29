Một sinh vật Trái Đất có thể sống trên Sao Hỏa hiện tại

Nhiều nhà khoa học kỳ vọng vào việc tìm thấy sự sống ở Sao Hỏa, nhưng chủ yếu nhắm vào tàn tích của sự sống cổ đại, tồn tại vào thời điểm Sao Hỏa được cho là vẫn còn sông, hồ, đại dương...

Nhưng một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PNAS Nexus cho thấy thế giới cằn cỗi của Sao Hỏa hiện đại vẫn có thể hội đủ điều kiện để sự sống trú ẩn.

Chiến binh săn sự sống Perseverance của NASA hoạt động trên Sao Hỏa - Ảnh: JPL-NASA

Theo SciTech Daily, nhóm tác giả từ Viện Khoa học Ấn Độ và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu vật lý (PRL - Ấn Độ) đã tiến hành một thử nghiệm đột phá trên sinh vật bé nhỏ Saccharomyces cerevisiae, một loài nấm men hay được dùng để làm bánh mì.

Họ đã cho các tế bào Saccharomyces cerevisiae tiếp xúc với sóng xung kích cường độ cao tương đương với lực tạo ra bởi các vụ va chạm thiên thạch trên bề mặt Sao Hỏa; cũng như với muối perchlorate, hóa chất được biết là độc hại và có nhiều trong đất của hành tinh này.

Loài nấm men này đã thể hiện khả năng sinh tồn đáng ngạc nhiên, cho dù là tiếp xúc với sóng xung kích và perchlorate riêng lẻ hay kết hợp. Sự tăng trưởng của tế bào tuy có chậm lại, nhưng vẫn là tăng trưởng.

Chìa khóa chính là khả năng sản xuất các chất ngưng tụ ribonucleoprotein (RNP) - những cấu trúc nhỏ, không có màng, giúp bảo vệ và tái tổ chức mRNA khi tế bào chịu áp lực.

Ngoài việc cho thấy sự sống vẫn có cách để tồn tại ở Sao Hỏa khắc nghiệt hiện tại, công trình còn chỉ ra rằng các chất ngưng tụ RNP có thể hoạt động như những dấu hiệu sinh học, phản ánh tình trạng căng thẳng của tế bào trong điều kiện ngoài Trái Đất.

Bên cạnh đó, loài nấm men này và các vi sinh vật là ứng cử viên tiềm năng cho các thí nghiệm sinh học ngoài Trái Đất trong tương lai, trong bối cảnh một số cơ quan vũ trụ hướng tới việc xây dựng căn cứ Sao Hỏa.