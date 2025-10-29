Chở bạn gái đi ăn mừng sinh nhật, thanh niên gây tai nạn khiến cả 2 tử vong, cuộc gọi cuối cùng ám ảnh

Mới đây, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại Malaysia, khiến một cặp đôi trẻ tuổi tử vong. Sự việc diễn ra ngay sau bữa tiệc sinh nhật, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, song đây vẫn là lời nhắc nhở cho những tài xế khác thật cẩn trọng hơn để tránh xảy ra rủi ro đáng tiếc.

Thông tin được đăng tải trên tờ New Straits Times cho biết vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày thứ Tư, 22/10 vừa qua tại Km32, đường Tanjung Balau-Sedili của bang Johor của Malaysia.

Tối đó, để ăn mừng sinh nhật của mình, Muhammad Daniel Saberi (21 tuổi) đã chở bạn gái là Aiza Nur Elysha Sabri (17 tuổi) đi chơi bằng ô tô. Daniel là một cựu quân nhân đang làm tài xế Grab đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cùng Aiza tại Stulang, thành phố Johor Baru.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người tử vong.

Tuy nhiên, sau bữa tiệc, khi Daniel đang đưa bạn gái về nhà thì chiếc ô tô đã đâm vào một cây cọ, khiến chiếc xe bốc cháy. Hiện trường cho thấy lực đâm rất mạnh, khiến chiếc xe gần như biến dạng hoàn toàn. Sau đám cháy, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt và 2 người trên xe đã tử vong.

Vụ tai nạn việc cho gia đình các nạn nhân vô cùng đau đớn và suy sụp. Mẹ anh Daniel, bà Kasmaazleena Kamsan, 47 tuổi, cho biết con trai đã gọi điện cho bà vào đêm trước vụ tai nạn để thông báo về kế hoạch của mình. "Tôi nói với con rằng đường quá xa và nhắc con phải đi làm vào ngày hôm sau. Nhưng con trai tôi nói nó chỉ đi một lúc thôi và sẽ đưa Aiza về nhà sau bữa tối. Tôi đã gọi lại cho con lúc 4 và 5 giờ sáng, nhưng không ai bắt máy", người mẹ buồn bã kể lại.

Sau đó, cảnh sát thông báo với bà Kamsan rằng Daniel và Aiza đã thiệt mạng khi chiếc Toyota Vios của họ đâm vào một cây cọ và bốc cháy. Daniel là con thứ ba trong gia đình sáu anh chị em, còn Aiza là học sinh lớp 5 trường SMK Semenchu. Hai người đã lên kế hoạch đính hôn vào tháng Hai năm sau.