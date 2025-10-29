Nhìn lên tường, người dân sốc nặng khi thấy cảnh tượng nổi da gà

Một con trăn khổng lồ dài khoảng 4,6 mét đã gây ra sự hoảng loạn ở làng Khanpur, thuộc khu vực đồn cảnh sát Nangal, huyện Bijnor, Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào sáng 28/10.

Vụ việc xảy ra tại nhà riêng của Balbir Singh, khi dân làng phát hiện con trăn khổng lồ bò trên tường. Cảnh tượng này đã nhận được sự chú ý, một đám đông lớn đã nhanh chóng tụ tập tại hiện trường.

Con trăn dài 4,6 mét bò lên tường nhà dân.

Mặc dù đã thông báo ngay cho Sở Lâm nghiệp, đội ứng phó vẫn không đến kịp. Sau nhiều giờ chờ đợi, con trăn đã di chuyển từ nhà của Balbir Singh sang nhà của Radheshyam. Một số dân làng đã dũng cảm tự mình bắt con trăn và nhốt nó vào chiếc thùng gỗ.

Đội của Kiểm lâm Shubham Kumar cuối cùng đã đến hiện trường và đưa con trăn đến một khu rừng gần đó, nơi nó được thả ra an toàn.

Sự việc này xảy ra sau khi một nông dân phát hiện thấy con trăn khổng lồ trong vườn xoài vào sáng ngày 26/10, ở Nawabganj, bang Uttar Pradesh. Cán bộ Pankaj Kumar Sahu dẫn đầu đội kiểm lâm đã lập tức tới hiện trường. Sau đó, họ di dời con trăn đến rừng Abdullahganj với sự hỗ trợ của dân làng.