Nhìn lên cột điện, người dân phát hiện cảnh tượng "đáng sợ" giữa ban ngày

Một con trăn "khủng" quấn quanh cột điện Indonesia thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhìn thấy con trăn to như vậy người dân đến rất đông xem.

Nhận được thông tin đội cứu hộ đến và thấy một con trăn dài khoảng 3m đang tắm nắng trên các cột điện ven đường ở Budi Murni, Jakarta, Indonesia. Đội cứu hộ đã ngay lập tức tiến hành giải cứu con trăn trong khoảng thời gian khoảng 30 phút.

Đoạn clip ngắn chia sẻ trên Newsflare cho thấy con trăn to quấn quanh đỉnh cột điện khiến nhiều người sợ hãi. Đội cứu hộ bắc thang lên và cho con trăn vào bao tải rồi thả về rừng tự nhiên.

Lính cứu hỏa giải cứu con trăn cuộn mình quanh cột điện ở Indonesia.

Không sở hữu nọc độc chết người như các loài rắn độc, trăn sở hữu kích thước lớn và lực siết cơ thể cực mạnh, đủ sức giết chết một người trưởng thành.

Những năm gần đây trăn leo cột điện là một sự việc không hiếm, nguyên nhân thường do trăn đi săn mồi (như chim) hoặc do trăn nuôi sổng chuồng. Sự việc này rất nguy hiểm vì trăn có thể chết do điện giật hoặc gây ra chập điện, mất điện, ảnh hưởng đến lưới điện và người dân. Các trường hợp trăn bị phát hiện trên cột điện thường được lực lượng chức năng và người dân xử lý để đảm bảo an toàn.

Trăn thường săn mồi bằng cách siết chặt cơ thể của chúng quanh con mồi và sử dụng sức mạnh cơ bắp để nghiền nát xương, nội tạng của con mồi trước khi ăn thịt.

Thông thường trăn là loại động vật không mấy khi tấn công con người, tuy nhiên nhiều trường hợp chúng trở nên hung dữ bất ngờ, không hiếm gặp các tai nạn bị trăn giết hại, nhưng cũng có những trường hợp sống sót.

Cách tốt nhất để tránh gặp rắc rối với trăn khổng lồ là không đi một mình vào rừng, nơi vắng vẻ, ẩm ướt và tăm tối không có sự giúp đỡ.