Đang làm đồng, người dân bỗng thấy cảnh tượng "nổi da gà"

Người dân làng Ismailpur ở Ấn Độ từng phát hiện con trăn khổng lồ dài 4m khi họ đi làm đồng. Thấy con trăn khủng họ phải dùng gậy tre để khống chế nó để không bị cắn. Đoạn clip ngắn cho thấy nhiều người đang nỗ lực bắt giữ con trăn. Kích thước của con trăn rất lớn, khiến hoạt động giải cứu càng trở nên khó khăn hơn. Đội cứu hộ phải dùng gậy tre để khống chế nó. Sau đó, nó đã được thả trở lại tự nhiên.



Người dân phát hiện một con trăn khổng lồ bò ngoài cánh đồng.

Theo Newsflare , một cán bộ kiểm lâm địa phương cho biết: "Khi những người nông dân gần đó phát hiện ra con trăn , họ đã bị sốc bởi kích thước của nó. Cơ quan Lâm nghiệp đã được thông báo ngay lập tức. Sau khi nhận được thông tin, một nhóm từ Sở Lâm nghiệp Laksar, do ông dẫn đầu, đã đến hiện trường và bắt đầu hoạt động giải cứu lúc 10h sáng. Sau nhiều nỗ lực, con trăn, ẩn náu trong bụi rậm, đã được giải cứu thành công vào lúc 12h".

Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm, con trăn dài khoảng 4m và nặng khoảng 1,25 tạ. Vì vậy, các nhân viên kiểm lâm phải mất một thời gian mới giải cứu được nó. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của dân làng, các nhân viên kiểm lâm đã giải cứu thành công con trăn khổng lồ và thả nó về khu vực rừng tự nhiên.

Trăn gấm (Python reticulatus) là loài rắn dài nhất thế giới với độ dài hơn 10 m. Trăn gấm thường ăn chuột và những động vật nhỏ khác. Nhưng một khi đạt tới kích thước nhất định, chúng gần như không để tâm tới những con chuột nữa vì lượng calo không đáng giá. Về cơ bản, chúng có thể chọn con mồi to ngang với mình như lợn hoặc thậm chí cả bò.

Thời nay, các vụ trăn tấn công người rất hiếm hoi và phần lớn xảy ra do con vật tìm cách tự vệ. Theo chuyên gia về rắn Nia Kurniawan ở Đại học Brawijaya của Indonesia, loài trăn rất nhạy cảm với rung động, tiếng ồn và nhiệt từ ngọn đèn, do đó chúng thường tránh những nơi có người ở. Nhưng chúng vẫn cần nơi săn mồi. Có thể người đàn ông Indonesia không gặp may khi cánh đồng của anh từng là một khu rừng và anh lọt vào bụi rậm, nơi con mồi của trăn cư trú.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu người dân tình cờ gặp những loài rắn ngoại lai hoặc trăn khổng lồ, người dân nên giữ khoảng cách an toàn và liên hệ ngay với cảnh sát để được hỗ trợ chuyên nghiệp.