Trộm đột nhập bảo tàng Louvre, lấy đi nhiều báu vật vô giá

Ngày 19/10 (giờ địa phương), Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez xác nhận một vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại Bảo tàng Louvre ở Paris, khi nhóm kẻ trộm đột nhập và lấy đi nhiều món trang sức vô giá trước khi tẩu thoát bằng xe máy.

Ông Nuñez thông tin đây là một “vụ cướp lớn”, diễn ra chỉ trong 7 phút. Trả lời phỏng vấn đài France Inter, ông cho biết những kẻ gây án đã “xâm nhập từ bên ngoài bằng giàn nâng” và dùng “máy cắt đĩa” để phá vỡ các tấm kính bảo vệ trưng bày bộ sưu tập nữ trang quý hiếm.

Cảnh sát có mặt bên ngoài bảo tàng Lourve sau vụ trộm. (Ảnh: Reuters)

“Cuộc điều tra đã được khởi động, và danh sách chi tiết các hiện vật bị đánh cắp đang được tổng hợp”, Bộ Nội vụ Pháp thông tin. “Không chỉ có giá trị về mặt thương mại, những món trang sức này mang ý nghĩa di sản và lịch sử không thể đong đếm”.

Trên mạng xã hội X, Bảo tàng Louvre thông báo tạm thời đóng cửa trong ngày vì “lý do đặc biệt”, song chưa công bố thêm chi tiết. Giới chức cho biết không có thương vong trong vụ việc.

Theo nhật báo Le Parisien , nhóm trộm đã đột nhập thông qua khu vực đang thi công của bảo tàng dọc sông Seine, sử dụng thang vận chuyển hàng hóa để tiếp cận phòng trưng bày Apollo - nơi lưu giữ một phần bộ sưu tập Ngọc báu Hoàng gia Pháp.

Nhóm này được cho là đã lấy đi 9 món trang sức thuộc bộ sưu tập của Hoàng đế Napoleon và Hoàng hậu Eugénie, trong đó có một chiếc vương miện được cho là của Hoàng hậu Eugénie. Tờ báo cho biết chiếc vương miện sau đó được tìm thấy bị vỡ bên ngoài bảo tàng.

Lực lượng cảnh sát và pháp y đã phong tỏa khu vực quanh kim tự tháp kính của Louvre để điều tra hiện trường.

Bảo tàng Louvre là một trong những điểm đến văn hóa nổi tiếng nhất thế giới, với hơn 33.000 tác phẩm trưng bày, bao gồm cổ vật Lưỡng Hà, hiện vật Ai Cập cổ đại và các kiệt tác hội họa châu Âu.

Những bảo vật mang tính biểu tượng của Louvre gồm bức tranh Mona Lisa, tượng Nữ thần Tự do có cánh Samothrace và tượng Venus de Milo.