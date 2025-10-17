Ô tô lao xuống kênh, nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng gõ yếu ớt, phá nóc xe rồi chứng kiến cảnh ám ảnh

Mới đây, một người đàn ông 55 tuổi tại Thái Lan đã mất mạng oan uổng sau khi chiếc Tesla Model 3 của ông mất lái và lao xuống kênh Khlong Sib.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc xảy ra ở Pathum Thani sáng ngày 15 tháng 10. Tài xế, được xác định là Witthawat, bị mắc kẹt bên trong chiếc xe điện khi nó chìm xuống dưới mặt nước chừng 10m. Đội cứu hộ và một người tốt bụng đã cố gắng hết sức để giải cứu ông Witthawat bằng cách đập vỡ cửa sổ trời, nhưng nạn nhân đã tử vong tại hiện trường sau khi các nỗ lực hô hấp nhân tạo không thành công.

Nạn nhân đã tử vong thương tâm bên trong chiếc xe.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng gần Soi Rong Makham, tiểu khu Bueng Ba, huyện Nong Suea. Trung tá Cảnh sát Saichon Odjai thuộc Đồn Cảnh sát Nong Suea đã chỉ huy lực lượng ứng phó khẩn cấp, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và thợ lặn thuộc Quỹ Ruamkatanyu.

Tại hiện trường vụ tai nạn, các tình nguyện viên nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ bên trong chiếc xe bị chìm. Họ đã cứu hộ đập vỡ cửa sổ trời để tiếp cận ông Witthawat. Con trai ông, người đã chạy đến hiện trường, đã cầu xin sự giúp đỡ và đề nghị thưởng 1 triệu baht nếu đội cứu hộ có thể cứu được cha mình. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau vụ việc.

Chiếc Tesla màu đen sau đó đã được trục vớt khỏi kênh trong tình trạng bị hư hỏng nặng. Cản trước bị đè bẹp, cửa sổ sau vỡ tan và túi khí đã bung ra. Một trong những cửa sổ bên cũng đã bị mở trong quá trình cứu hộ. Adisak Mueanphothong, một người dân địa phương, và Attapol Kagram, một nhân viên cứu hộ của Quỹ Ruamkatanyu, đã nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó.

“Chúng tôi nhận được báo cáo về một chiếc xe hơi trong kênh đào và đã nhanh chóng đến hiện trường,” Adisak nói. “Vết bánh xe cho thấy chiếc xe đã bị lệch khỏi đường trước khi trôi đi khoảng 100 mét rồi chìm xuống.”“Không thể mở cửa xe dưới áp lực nước,” Attapol nói thêm. “Chúng tôi phải phá cửa sổ trời để đưa ông ấy ra ngoài.”

Thi thể của ông Witthawat đã được đưa đến Trung tâm Y tế Công chúa Maha Chakri Sirindhorn ở Nakhon Nayok để khám nghiệm tử thi, theo KhaoSod. Các sĩ quan vẫn chưa xác nhận nguyên nhân khiến chiếc xe bị lệch khỏi đường, việc điều tra vẫn đang được tiến hành.