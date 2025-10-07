Tài xế ô tô đâm vào xe máy đang đỗ ở lề phải, phản ứng của đối phương khiến người xem phải sững sờ

Mới đây, một vụ tai nạn đã xảy ra tại Malaysia và gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. May mắn là không có thương vong, nhưng hành vi của tài xế ô tô có thể gây ra thảm họa ở trên đường.

Thông tin được đăng tải trên tờ World of Buzz cho biết vụ việc mới xảy ra tại đường Jalan Oya, bang Sarawak của Malaysia. Theo đó, tài xế điều khiển chiếc ô tô mang nhãn hiệu Perodua Kenari do phê thuốc nên đã đâm vào một người đi xe máy đang đứng ở lề bên phải.

Đoạn video do một người đi đằng sau ghi lại cho thấy chiếc xe ô tô bất ngờ mất kiểm soát, tông mạnh vào chiếc xe máy, ép người tài xế mặc áo đỏ phải leo hẳn lên lề. May mắn nạn nhân không bị kẹp giữa 2 phương tiện và đã có thể nhanh chóng thoát ra. Quá bức xúc, tài xế xe máy đã lấy mũ bảo hiểm đập mạnh liên tiếp vào chiếc xe ô tô.

Tài xế xe máy lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào chiếc xe ô tô sau cú tông bất ngờ.

Ngay sau đó, tài xế ô tô đã lái phương tiện rời khỏi hiện trường, nhất định không ở lại giải quyết vấn đề. Được biết, đây không phải là cú tông đầu tiên. Sau vụ việc, trong lúc bỏ chạy, tài xế ô tô cũng đã tông vào nhiều phương tiện khác.

Theo cập nhật mới nhất, tài xế đã bị bắt tại Sarawak vì tội lái xe liều lĩnh.

Tài xế ô tô đã bỏ chạy sau những cú đâm liên hoàn.

Cảnh sát trưởng Quận Sibu, Phó Ủy viên Zulkipli Suhaili, cho biết các xét nghiệm ban đầu cho thấy nam thanh niên, được cho là ngoài 20 tuổi, có kết quả dương tính với amphetamine - một loại ma túy đá. Ông nói thêm rằng vụ tai nạn đã khiến người đi xe máy ngã, và tài xế đã tông vào nhiều xe khác khi cố gắng bỏ chạy khỏi hiện trường.

"Vụ việc xảy ra gần trường Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) St. Elizabeth, một chiếc ô tô đã đâm vào một chiếc xe máy, khiến người đi xe máy bị ngã. Tài xế sau đó đã bỏ chạy khỏi hiện trường, tông vào nhiều phương tiện khác trên đường", ông nói.

Ông Zulkipli cho biết thêm rằng vụ việc đang được điều tra theo Điều 42(1) của Đạo luật Giao thông Đường bộ năm 1987 về hành vi lái xe liều lĩnh và nguy hiểm, và Điều 15(1)(a) của Đạo luật Ma túy Nguy hiểm năm 1952.

Khi vụ việc được đưa tin trên truyền thông, nó đã gây ra những phản ứng khác nhau trong dư luận. Một số người lên án hành vi sử dụng chất gây nghiện của tài xế ô tô và gây nguy hiểm cho người đi đường. Một số khác lại lên án phản ứng thái quá của tài xế xe máy, cho rằng hành vi này có thể khiến tài xế ô tô hoảng sợ và chạy trốn, dẫn đến việc có thể tiếp tục gây tai nạn.