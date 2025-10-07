William nhắc đến Harry

Hoàng tử William đóng vai trò là khách mời đặc biệt trong chương trình The Reluctant Traveler do nam diễn viên Canada Eugene Levy dẫn dắt, phát sóng vào ngày 3/10.

Trong lần đầu tham gia show giải trí, Thân vương xứ Wales cởi mở nhiều về cuộc sống cá nhân, bao gồm suy nghĩ về cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ - Vua Charles III và Công nương Diana.

William và Eugene Levy trò chuyện trong không gian ấm cúng của quán bia. Ảnh: Ian Gavan.

Người thừa kế ngai vàng tin rằng điều quan trọng hàng đầu trong gia đình là tạo ra bầu không khí ấm áp, cảm giác an toàn, vững chãi và tình yêu thương.

William khẳng định những điều bắt buộc đó từng là một phần trong tuổi thơ anh, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn vì cha mẹ ly hôn vào năm 1996, khi anh mới 8 tuổi.

"Tôi rút ra bài học từ điều đó và cố gắng đảm bảo mình không mắc phải những sai lầm tương tự cha mẹ. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cố gắng làm điều đó. Tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho các con. Tôi biết rằng những căng thẳng và tổn thương khi còn nhỏ ảnh hưởng đến một người khi trưởng thành", hoàng tử sinh năm 1982 chia sẻ.

William cũng tin rằng sự chú ý quá mức của báo lá cải đối với cha mẹ anh góp phần khiến cuộc hôn nhân của họ không êm đẹp.

"Khi lớn lên, tôi chứng kiến điều đó ở cha mẹ mình. Truyền thông khi ấy thật sự không biết thỏa mãn. Họ còn khát tin hơn cả hiện tại. Họ muốn biết từng chi tiết nhỏ nhất. Họ xuất hiện ở mọi nơi theo đúng nghĩa đen. Họ biết mọi thứ và luôn hiện diện ở khắp mọi nơi", William kể.

Từ câu chuyện của cha mẹ, William nhận ra không thể để áp lực từ truyền thông ảnh hưởng đến bản thân nếu muốn xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Vì vậy, anh luôn giữ lập trường rõ ràng về việc vạch ra giới hạn và sẵn sàng chống lại những ai vượt quá giới hạn đó.

William tin rằng việc bị báo lá cải soi mói quá mức ảnh hưởng xấu đến cuộc hôn nhân của cha mẹ anh. Ảnh: Getty Images.

William tiết lộ anh và vợ, Công nương Kate, là những bậc cha mẹ nghiêm khắc và truyền thống. Họ luôn cố gắng kết nối với ba con nhiều nhất có thể như đảm bảo dành thời gian dùng bữa tối với nhau.

“Chúng tôi cùng ngồi nói chuyện, điều đó thật sự rất quan trọng. Không đứa nào trong số các con của chúng tôi có điện thoại. Chúng tôi rất nghiêm khắc về điều đó", anh nhấn mạnh.

Thay vào đó, Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) có những cách khác để giải trí. Trong khi Charlotte yêu thích bóng rổ lưới và múa ba lê, George lại đam mê bóng đá và khúc côn cầu, còn cậu út Louis thích nhảy trên tấm bạt lò xo.

“Louis mê tấm bạt lò xo. Thằng bé bị ám ảnh bởi trò đó. Thật ra, Charlotte cũng chơi rất nhiều. Theo những gì tôi thấy, chúng thường chỉ nhảy lên nhảy xuống và đánh nhau trên đó hầu hết thời gian. Hình như việc đó cũng có ‘nghệ thuật’ riêng. Chúng đang cố học chơi nhạc cụ. Tôi không chắc các con thành công đến đâu", anh cười nói.

William học được nhiều bài học từ sai lầm của cha mẹ, từ đó tìm ra chìa khóa duy trì hạnh phúc gia đình. Ảnh: X.

Khi được hỏi cảm nhận về việc con trai cả sẽ trở thành vua trong tương lai, William thừa nhận anh và Harry có tuổi thơ khó khăn khi là thành viên hoàng gia.

“Rõ ràng là tôi muốn tạo ra thế giới mà con trai tôi tự hào về những gì chúng tôi làm - một thế giới và công việc thực sự tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người. Tuy nhiên, tôi hy vọng chúng tôi không quay lại những thói quen cũ mà Harry và tôi từng lớn lên cùng. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo chúng tôi không thụt lùi trong hoàn cảnh đó", anh nói.

Đây là lần hiếm hoi William chủ động nhắc tên em trai sau nhiều năm bất hòa. Vào tháng 9/2024, anh gửi lời chúc mừng sinh nhật 40 tuổi của Harry, nhưng mà gián tiếp thông qua tài khoản mạng xã hội.