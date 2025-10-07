Video bạn thân khác giới của cô dâu khóc không ngừng nghỉ trong đám cưới lan truyền: Lý do không giống như mọi người nghĩ

Mới đây, một đoạn video TikTok ghi lại cảm xúc chân thành của người bạn thân trong ngày cưới của cô dâu đã lan truyền khắp mạng xã hội. Khoảnh khắc anh bạn không thể ngừng rơi nước mắt suốt hôn lễ đã được ghi lại và thu hút hơn 260,000 lượt xem trên TikTok.

Cậu bạn thân của cô dâu khóc suốt ngày cưới

Được biết, cô dâu tên Amanda và người bạn thân tên Jude. Mối quan hệ giữa Amanda, 29 tuổi, và Jude bắt đầu từ khi Amanda mới 11 tuổi. Amanda chia sẻ với Newsweek Jude ban đầu chỉ là bạn của chị gái Amanda và thậm chí cả hai từng hẹn hò trong một thời gian ngắn. Nhưng không lâu sau đó, họ trở thành một bộ ba không thể tách rời.

Khi Amanda 15 tuổi, mẹ của họ qua đời, và Jude đã ở bên cạnh họ như một thành viên trong gia đình, chia sẻ nỗi đau mất mát. "Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, có vô số trò đùa và anh ấy luôn là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời tôi," Amanda nói thêm.

Cả hai từng đùa cợt về việc sẽ thấy Jude rơi nước mắt và dùng khăn tay Dior để lau nước mắt trong ngày cưới của Amanda. Và rồi, điều đó đã thành sự thật, dù không có khăn tay Dior. "Anh ấy là người rất giàu cảm xúc, và đó giống như việc chứng kiến cô em gái của mình trưởng thành," Amanda nói.

Cảm xúc của Jude đã lan tỏa và suýt chút nữa làm gián đoạn lễ cưới. "Trong đoạn video tại lễ đường, tôi phải nói 'Tôi không thể nhìn vào bạn' bởi vì anh ấy làm tôi cũng bắt đầu khóc," Amanda bật mí. Sự gắn bó của họ qua nhiều sóng gió cuộc đời khiến những khoảnh khắc hạnh phúc càng trở nên sâu đậm.

Sự ủng hộ tinh thần mãnh liệt của Jude đã chạm đến trái tim của hàng nghìn người xem. Nhiều người đã nhận ra chính mình trong những hành động của anh. Một bình luận trên TikTok nói: "Tôi cũng giống Jude, tôi khóc trong mọi sự kiện quan trọng của người thân yêu." Người khác thì cảm nhận được sự gắn kết chặt chẽ và lịch sử đằng sau những giọt nước mắt: "Bạn có thể thấy Jude đã đồng hành cùng cô ấy trong mọi giai đoạn cuộc đời. Đây chính là thành quả tuyệt vời cho cô ấy - tình yêu xứng đáng mà anh ấy có lẽ đã cầu nguyện trong bí mật."

Cộng đồng mạng đã đồng lòng rằng mỗi người đều cần một "Jude" trong đời. Một người xem cảm động đến nỗi mời anh tham dự đám cưới của mình: "Jude, bạn được mời đến đám cưới của tôi."

Amanda Pacropis cảm thấy may mắn vì có Jude bên cạnh mình. Cô đã tóm tắt cảm xúc của anh bạn trong một câu đơn giản: "Anh ấy thực sự rất hạnh phúc cho chúng tôi," cô nói. "Anh ấy yêu quý những người đàn ông mà chúng tôi chọn làm bạn đời."

Nguồn: Newsweek