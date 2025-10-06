Siêu bão Priscilla mạnh lên cấp 1 trên Thái Bình Dương, cảnh báo sóng lớn và mưa lũ

(Ảnh: AP)

Hệ thống áp thấp này hình thành từ ngày 4/10 ngoài khơi bờ biển Mexico và đang di chuyển theo hướng Bắc – Tây Bắc với tốc độ chậm, khoảng 5 km/h. Theo NHC, tâm bão hiện cách Puerto Vallarta khoảng 460 km về phía Nam - Tây Nam, và 480 km về phía Đông Nam của mũi Baja California, với sức gió duy trì 120 km/h.

Mặc dù không có khả năng đổ bộ trực tiếp, bão Priscilla vẫn gây ảnh hưởng nguy hiểm đến vùng duyên hải Mexico. Các khu vực từ bang Jalisco đến bán đảo Baja California đang nằm trong vùng cảnh báo bão nhiệt đới, với khả năng gió mạnh và mưa lớn trong ngày 6 và 7/10.

Dự báo của NHC cho biết, các tỉnh Michoacán và Tây Guerrero có thể hứng chịu lượng mưa 100 - 150 mm, có nơi lên tới 200 mm, trong khi các vùng Colima, Jalisco và phần còn lại của Guerrero sẽ nhận 50 -100 mm. Lượng mưa này làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại khu vực địa hình đồi núi.

Bên cạnh đó, sóng lớn và dòng chảy xa bờ nguy hiểm được dự báo sẽ xuất hiện dọc theo bờ biển phía Tây Nam Mexico và kéo dài tới bán đảo Baja California. Một số khu vực ven biển đã bắt đầu cảm nhận tác động của hiện tượng này vào tối 5/10, và mức độ nguy hiểm có thể gia tăng trong ngày 6/10.

Cùng hình thành với Priscilla, một xoáy thuận nhiệt đới khác - bão Octave - đang hoạt động xa ngoài khơi Thái Bình Dương, nhưng không đe dọa đất liền Mexico. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người dân ven biển cần theo dõi sát diễn biến của Priscilla, do bão có thể tăng cường độ nhanh hơn dự kiến trong điều kiện nước biển ấm và gió tầng cao thuận lợi.

Cơ quan Khí tượng Mexico khuyến cáo người dân hạn chế ra biển, chuẩn bị phương án ứng phó lũ quét và sạt lở, đồng thời theo dõi các bản tin cập nhật mới nhất từ NHC và chính quyền địa phương.

Bão Priscilla hiện là cơn bão mạnh nhất trên vùng Đông Thái Bình Dương trong đầu tháng 10/2025.