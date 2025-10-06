Gần 1.000 người mắc kẹt ở Tây Tạng (Trung Quốc) do bão tuyết dữ dội

(Ảnh: AFP)

Gần 1.000 người bị mắc kẹt do một trận bão tuyết lớn chặn hoàn toàn các tuyến đường lên núi, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 5/10.

Theo tờ Jimu News, hàng trăm người dân địa phương và đội cứu hộ đã được huy động để dọn tuyết, mở lại đường tiếp cận các trại trên núi - nằm ở độ cao hơn 4.900 m so với mực nước biển. Một số du khách đã được đưa xuống an toàn, song điều kiện thời tiết tiếp tục gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Công ty Du lịch huyện Tingri - đơn vị quản lý khu thắng cảnh Everest - thông báo trên tài khoản WeChat chính thức rằng tuyết bắt đầu rơi từ tối 3/10 và kéo dài suốt ngày 4/10, buộc chính quyền phải tạm ngừng bán vé và đóng cửa khu du lịch Everest từ tối 4/10 để đảm bảo an toàn.

(Ảnh: Instagram)

Giới chức Trung Quốc chưa công bố thông tin thương vong, song cảnh báo nguy cơ sạt lở và tuyết lở vẫn ở mức cao do nhiệt độ giảm sâu và tuyết dày hàng mét ở các khu vực núi cao.

Trong khi đó, bên kia biên giới tại Nepal, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ thứ Sáu (3/10), theo cảnh sát Nepal.

Tại huyện Ilam ở miền Đông Nepal, giáp biên giới Ấn Độ, ít nhất 35 người được xác nhận đã tử vong trong các vụ sạt lở riêng biệt. 9 người khác mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi, và 3 người thiệt mạng do sét đánh ở các khu vực khác.

Khu vực dãy Himalaya hiện đang chịu ảnh hưởng của đợt thời tiết cực đoan hiếm gặp từ đầu tháng 10, khi tuyết rơi dày và mưa lớn cùng lúc diễn ra ở cả hai phía biên giới. Các nhà khí tượng cảnh báo tình hình có thể tiếp tục xấu đi trong vài ngày tới, khiến công tác cứu hộ ở cả Trung Quốc và Nepal đối mặt với thách thức lớn.