Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết bão Matmo đã đổ bộ vào miền nam Trung Quốc vào Chủ Nhật (ngày 5 tháng 10), sau khi các chuyến bay và nhiều sự kiện bị hủy bỏ tại tỉnh đảo Hải Nam, gây gián đoạn trong mùa nghỉ lễ cao điểm.

Bão Matmo, cơn bão gây ra lũ lụt ở Philippines vào đầu tuần này, đã đổ bộ vào bờ biển phía đông của thành phố Xuwen, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 2 giờ 50 chiều.

Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết cơn bão tạo ra sức gió lên tới 151 km/h khi tiến gần đến bờ biển Trung Quốc.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc

Cơn bão đổ bộ vào giữa kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày bắt đầu từ Ngày Quốc khánh vào thứ Tư, trong đó người dân dự kiến sẽ thực hiện khoảng 2,36 tỷ chuyến đi, theo ước tính của phương tiện truyền thông nhà nước.

Bức ảnh được chụp vào ngày 5 tháng 10 năm 2025, cho thấy lượng mưa và sóng lớn trên vùng biển gần trung tâm thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc.

Bão Matmo, cơn bão thứ 21 của mùa bão Thái Bình Dương 2025, đang mạnh lên khi tiến gần đến các khu vực ven biển miền nam Trung Quốc, dẫn đến việc phải sơ tán trên diện rộng.

Các chuyến bay và phà tại trung tâm nghỉ dưỡng Hải Nam đã bị hủy từ tối thứ Bảy do dự đoán gió mạnh và mưa lớn do bão Matmo.

Trước đó, bão Matmo đã quét qua vùng núi phía bắc Philippines vào thứ sáu, nơi hàng ngàn người đã phải sơ tán.

Hình ảnh bão gây lụt tại Philippines

Nguồn: CNA