Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, cơn bão số 21 đổ bộ vào nước này trong năm nay mang tên Matmo dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ thành phố Ngô Xuyên (tỉnh Quảng Đông) đến thành phố Văn Xương (tỉnh Hải Nam) vào trưa ngày 5/10.

Trước tình hình này, Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng cấp mức ứng phó khẩn cấp đối với thảm họa khí tượng (bão) lên cấp độ II vào ngày 4/10, đồng thời huy động toàn lực nhằm đảm bảo công tác dự báo, cảnh báo và phòng chống bão.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, các cơ quan khí tượng phải sử dụng đa kênh thông tin như tin nhắn điện thoại, WeChat… để gửi cảnh báo đến người dân kịp thời, giúp họ chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa.

Theo thông tin từ Văn phòng phòng chống lũ bão tỉnh Quảng Đông, tính đến 20 giờ tối 4/10, toàn tỉnh đã di dời 151.352 người, trong đó có 9.916 người trên biển và 141.436 người trên đất liền.

Bảy thành phố cùng 36 quận huyện đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão.

Ảnh: People's Daily

Tại tỉnh Hải Nam, các cơ quan khí tượng liên tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, cung cấp dự báo chính xác, đảm bảo an toàn cho tuyến giao thông biển trên eo biển Quỳnh Châu trong dịp quốc khánh.

Cục Khí tượng Hải Nam đã phối hợp với Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Sở Du lịch – Văn hóa – Thể thao và các cơ quan liên quan để ban hành hướng dẫn an toàn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Cục Thủy vụ và Cục Khí tượng Hải Nam cùng lúc phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét. Ủy ban phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai của tỉnh cũng nâng mức ứng phó phòng chống lũ và bão từ cấp III lên cấp I.

Theo chỉ đạo từ chính quyền địa phương, thành phố Văn Xương đã thực hiện “5 dừng 1 đóng”, bao gồm dừng làm việc, dừng học, dừng hoạt động kinh doanh, dừng sản xuất, dừng giao thông công cộng và đóng cửa khu vực nguy hiểm. Thành phố Hải Khẩu áp dụng biện pháp “6 dừng”, còn thành phố Quỳnh Hải sớm phát đi thông báo hướng dẫn an toàn cho người dân và du khách, khuyến cáo hạn chế ra đường và tránh xa khu vực ven biển.

Hiện Trung Quốc đang dồn toàn lực chuẩn bị đối phó với bão Matmo - được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến khu vực này trong năm nay, với gió giật cấp 14 - 15 và sóng biển cao tới 6 - 8 mét tại khu vực ven bờ Quảng Đông - Hải Nam.

Nguồn: Cục Khí tượng Thuỷ văn Trung Quốc, Sina