Các nghi phạm bị bắt gồm Angel Herrera, 21 tuổi; Toddisha Mayfield, 31 tuổi; Zakhari Blue-Gordon, 23 tuổi; Tom Donegan, 19 tuổi; Jacques Samuel, 18 tuổi; Cisco Luti, 18 tuổi; và Amari Green, 21 tuổi - Phó cảnh sát trưởng Brian Shab nói tại buổi họp báo hôm 3-10.

"Từ khoảnh khắc những kẻ hèn nhát ấy bỏ chạy khỏi tiệm vàng Kim Hung, chúng tôi chưa từng dừng lại. Và hôm nay, sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả" - ông Shab nói.

Ông tiết lộ cuộc điều tra kéo dài gần một tháng, huy động hơn 100 cảnh sát viên từ 5 cơ quan thực thi pháp luật và bốn đội đặc nhiệm SWAT.

(Theo chiều kim đồng hồ, từ góc trên bên trái) Angel Herrera, Toddisha Mayfield, Zakhari Blue-Gordon, Tom Donegan, Jacques Samuel, Cisco Lutu và Amari Green - những đối tượng bị nghi có liên quan đến vụ cướp xảy ra ngày 5-9 tại tiệm vàng Kim Hung ở San Jose. Ảnh: Sở Cảnh sát San Jose.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát San Jose, các nghi phạm bị bắt tại nhiều thành phố trong khu vực Vịnh San Francisco trong khoảng thời gian từ ngày 22-9 đến 2-10. Quá trình thực thi lệnh khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng, một băng đạn, nhiều viên đạn và "lượng lớn chất bột nghi là cocaine".

Cảnh sát tin rằng, nhóm này nằm trong đường dây gồm hơn 12 người, đã dùng ô tô húc thẳng vào cửa tiệm Kim Hung Jewelry, sau đó đập vỡ các tủ trưng bày và cướp đi lượng lớn trang sức trị giá hàng ngàn USD. Trong lúc hỗn loạn, một nghi phạm xô ngã chủ tiệm là ông Bui, 88 tuổi, khiến ông bị đột quỵ. Ông sau đó tiếp tục bị nhồi máu cơ tim trong bệnh viện nhưng hiện đã hồi phục.