Đi bán nhẫn vàng thì gặp cướp, người phụ nữ bất ngờ trở thành con tin, video hiện trường gay cấn như phim

Mới đây, một người phụ nữ tại Thái Lan đã có trải nghiệm ám ảnh khi đi mua vàng khi bất ngờ trở thành con tin. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 chiều thứ Tư, ngày 17 tháng 9 vừa qua tại tiệm vàng Por Udomsuk ở chợ Tha Lan, huyện Ban Mo, tỉnh Saraburi ở miền Trung của Thái Lan.

Theo đó, một người phụ nữ vừa đến giao dịch ở tiệm vàng xong, khi bước ra cửa thì bất ngờ đụng độ với một người đàn ông. Hóa ra, anh ta không phải là một vị khách mà là một tên cướp.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người đàn ông, được cho là khoảng 30 đến 40 tuổi, đến bằng xe máy không biển số. Đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc quần jean và áo khoác dài tay, hắn ta xông vào cửa tiệm và bắt nữ khách hàng này làm con tin.

Nữ khách hàng đang ra về thì bị tên cướp khống chế làm con tin.

Khách hàng được xác định là cô Sureenut Buasri, 57 tuổi, vừa mới đi bán một chiếc nhẫn vàng. Người đàn ông đã bóp cổ cô và dí dao vào eo cô trong khi đòi vàng từ chủ cửa hàng, bà Nanthawan Piamkhiew, 72 tuổi.

Tên cướp đã dùng dao uy hiếp, khiến chủ tiệm phải giao nộp 1 số dây chuyền vàng.

Lo sợ cho tính mạng của người phụ nữ, bà Nanthawan đã giao nộp 15 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 240.000 baht, tương đương gần 200 triệu VNĐ. Tên cướp sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy.

Đại úy cảnh sát Sombat Phonsing, Phó Trưởng phòng điều tra tại Đồn Cảnh sát Banmor, cho biết nghi phạm đã bỏ trốn bằng xe máy về hướng tỉnh Ayutthaya.

Sự việc khiến cho cô Sureenut vô cùng hoảng loạn. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng hôm đó, cô đã đem bán chiếc nhẫn của mình với giá 5.000 baht (tương đương khoảng 4 triệu VNĐ) để chi trả viện phí cho đứa cháu trai 5 tuổi. Thế nhưng, vừa mới bước ra cửa thì cô đã bị tên cướp chặn lại, vung con dao sáng loáng đe dọa khiến cô không dám phản kháng.

"Tôi đã nghĩ mình sắp chết. Tôi cứ nghĩ đến con cháu", cô Sureenut kể lại. Theo cảnh sát, tên cướp đã hét lên trong vụ việc rằng hắn cần tiền để trả nợ cờ bạc.

Cảnh sát địa phương đang xem xét lại đoạn phim từ camera an ninh và đã mở cuộc truy lùng để truy tìm nghi phạm.

Được biết, cửa hàng vàng này đã từng bị nhắm đến chỉ 2 tháng trước đó trong một vụ cướp khác. Trong vụ cướp đó, một người đàn ông đã đánh cắp một chiếc nhẫn vàng trị giá hơn 50.000 baht (khoảng hơn 40 triệu VNĐ) nhưng sau đó đã bị bắt.