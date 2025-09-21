Đi đám cưới, cô gái trẻ bị con trăn "khủng" cắn vào mặt và cái kết bất ngờ

Theo đoạn video, người phụ nữ xuất hiện trên sân khấu ở một đám cưới ở Tp.Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với một con trăn lớn quấn quanh người.

Điều đáng chú ý trong lúc trình diễn, cô chuẩn bị thực hiện động tác thường được gọi là "nụ hôn rắn", đưa mặt lại gần miệng trăn để tạo hiệu ứng bất ngờ cho người xem. Chưa kịp hoàn tất động tác, con vật bất ngờ lao đến cắn thẳng vào mũi của nữ nghệ sĩ khiến cô không kịp phản kháng.



Đang ngồi dự đám cưới nhiều người không khỏi bất ngờ. Một số nhân chứng kể lại rằng nạn nhân lập tức chảy máu rất nhiều, máu thấm đỏ cả khu vực biểu diễn.

Người phụ nữ biểu diễn màn "hôn rắn" bị tấn công chảy máu.

Thấy cô gái gặp nguy hiểm những người xung quanh đã cố gắng tách con trăn ra khỏi khuôn mặt nạn nhân. Ngay sau đó cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi sử dụng động vật hoang dã trong các tiết mục biểu diễn mang tính giải trí. Dù đã được huấn luyện, trăn và nhiều loài bò sát khác vẫn giữ bản năng tự nhiên, có thể trở nên nguy hiểm bất cứ lúc nào. Các chuyên gia động vật học nhiều lần nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc trực tiếp với loài trăn khổng lồ, đặc biệt trong môi trường đông người và ồn ào, tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Những vụ việc bị trăn, rắn cắn không phải chuyện hiếm, trước đó tại Thái Lan một người phụ nữ đang chuẩn bị rửa bát thì bỗng cảm thấy cơn đau nhói ở đùi.

Nhìn xuống, bà hoảng hốt khi thấy một con trăn dài tới 5 mét đang ngoạm chặt lấy mình. "Tôi chưa kịp định thần thì nó đã cắn ngay lập tức," bà kể lại với tờ báo Thairath.

Con trăn quấn chặt quanh người bà, siết mạnh từng chút một, khiến bà khuỵu xuống sàn. Nhưng với bản năng sinh tồn, bà Arom vẫn chống cự quyết liệt, cố ghì lấy đầu con vật hung tợn, nhưng nó chỉ càng siết chặt hơn.

Trong suốt gần hai giờ đồng hồ kinh hoàng, người phụ nữ 64 tuổi phải "vật lộn với tử thần" ngay trong căn bếp quen thuộc.

Bị dồn vào chân tường, bà Arom chỉ còn biết gào thét kêu cứu. Nhưng tiếng kêu của bà vô vọng suốt một tiếng rưỡi, cho đến khi một người hàng xóm đi ngang qua và nghe thấy. Ngay lập tức, lực lượng chức năng được gọi đến.

Sau 2 giờ bị "giam cầm" trong vòng siết của con trăn khổng lồ, bà Arom may mắn thoát chết với vài vết cắn và cú sốc chưa từng có. Khi xuất hiện trong các video phỏng vấn sau đó, bà vẫn chưa hết bàng hoàng.

