Công chúa Beatrice “phá luật” Hoàng gia khi đặt tên con gái khiến cả mẹ mình cũng bất ngờ

Ngày 18/9/2025, Sienna – con gái đầu lòng của Công chúa Beatrice và Edoardo Mapelli Mozzi chính thức tròn 4 tuổi. Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Sienna vẫn luôn được truyền thông và người hâm mộ chú ý bởi cái tên giàu ý nghĩa.

Theo chia sẻ từ một người bạn thân trong gia đình với tạp chí Hello!, Beatrice và chồng đã muốn chọn một cái tên gợi nhắc đến di sản Ý của Edoardo, đồng thời bắt đầu bằng chữ "S" để tri ân mẹ cô – Nữ công tước Sarah Ferguson. "Họ muốn một cái tên Ý, bắt đầu bằng chữ S để tôn vinh Sarah. Sienna còn gợi nhắc đến sắc đỏ óng ánh – màu tóc đặc trưng của cả Nữ công tước và Công chúa Beatrice, nay lại được di truyền sang bé nhỏ", nguồn tin tiết lộ.

Cái tên mang đầy ắp tình cảm ấy tưởng chừng hoàn hảo, nhưng lại khiến Beatrice "phá lệ" một truyền thống lâu đời. Từ thời Nữ công tước Sarah Ferguson, con cái trong gia đình đều được đặt tên gắn liền với Nữ hoàng Victoria. Chính Beatrice cũng mang tên con gái út của Victoria, trong khi Công chúa Eugenie thì có cả tên và tên đệm liên hệ tới vị nữ vương huyền thoại.

Không chỉ thế, Eugenie còn tiếp nối truyền thống này với hai con trai. Bé August được đặt tên trùng với một trong những tên của Hoàng thân Albert – chồng Nữ hoàng Victoria. Trong khi đó, Ernest là sự gợi nhớ tới em rể của Victoria. Rõ ràng, Eugenie đã "giữ luật", còn Beatrice thì chọn cách "bẻ lái".

Dù quy tắc đặt tên này chưa bao giờ được ghi chính thức, việc Beatrice rẽ hướng chắc chắn đã khiến mẹ cô – Sarah Ferguson ít nhiều bất ngờ. Và từ đó, dư luận vẫn coi quyết định đặt tên cho Sienna như một lần "phá rào" hiếm hoi trong gia đình.

Bốn năm sau, Beatrice và Edoardo tiếp tục chào đón thêm con gái thứ hai – Athena Elizabeth Rose vào đầu năm nay. Nhưng có lẽ, chính Sienna với câu chuyện "phá lệ" mới là dấu ấn đáng nhớ nhất của cặp đôi Hoàng gia trong mắt công chúng.

Theo Express