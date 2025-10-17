Sau 43 năm làm lụng, người đàn ông tích luỹ được hơn 15 tỷ: “Vào ngày nghỉ hưu, vợ bất ngờ tặng một ‘món quà’ khiến cuộc sống của tôi ngay lập tức sụp đổ”

Ngày về hưu của một người đàn ông Nhật Bản đã không diễn ra như anh mong đợi. Sau 43 năm làm việc chăm chỉ, ông dự kiến sẽ có một cuộc sống an nhàn với số tiền tiết kiệm khổng lồ hơn 15 tỷ đồng cùng với lương hưu đáng mơ ước. Thế nhưng, ngay trong ngày anh nghỉ hưu, vợ anh đã tặng cho một "món quà" khiến cuộc sống của anh chấn động.

A-san, nhân vật chính trong câu chuyện, đã dành cả đời mình để cống hiến cho công ty. Ông bắt đầu sự nghiệp tại một ngân hàng lớn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, thời kỳ bong bóng kinh tế của Nhật Bản. Ông tận tụy với công việc đến mức thường xuyên làm việc đến tận khuya và cả những ngày cuối tuần, anh cũng không ngần ngại tháp tùng sếp và khách hàng chơi golf. Công việc chiếm hết thời gian đến nỗi ông gần như không còn thời gian dành cho gia đình hay bất cứ hoạt động cá nhân nào khác.

Phải đến tuổi 39, A-san mới kết hôn, nhưng ngay cả sau hôn nhân, ông vẫn tiếp tục lối sống bận rộn như cũ. Mối quan hệ giữa ông và vợ dần trở nên xa cách khi ông liên tục vắng mặt trong những dịp quan trọng như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới. Cả hai gần như không có kỷ niệm nào về những cuối tuần bên nhau. Điều này đã khiến người vợ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi trong suốt thời gian dài.

Trở lại với ngày hôm đó, khi ông bước vào nhà, vợ ông đã chào đón với một bó hoa và một lời chúc: "Em chúc anh sẽ có một cuộc sống tự do. Em muốn sống cho chính mình." Giữa những bông hoa, kẹp một tờ đơn ly hôn - một quyết định mà bà đã suy nghĩ kỹ lưỡng sau những năm tháng cô đơn. Vợ ông cho biết, bà mong muốn bắt đầu lại cuộc đời mình sau khi chồng nghỉ hưu.

Theo luật pháp Nhật Bản, người vợ có quyền yêu cầu phân chia lương hưu khi ly hôn. Điều này có nghĩa là, mỗi tháng, A-san sẽ phải chia sẻ nửa số tiền lương hưu 270.000 yên (khoảng 47 triệu đồng) của mình. Không chỉ thế, số tiền tiết kiệm 60 triệu yên (hơn 10 tỷ đồng) và khoản lương hưu một lần 30 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng) cũng phải được chia đôi.

Mặc dù A-san không muốn ly hôn, nhưng vợ ông đã quyết đoán đến mức sẵn sàng yêu cầu tòa án can thiệp nếu ông không đồng ý. Cuối cùng, ông đành chấp nhận thực tế và đối mặt với cuộc sống cô đơn trong tuổi già, trong khi người vợ quay trở lại công việc và bắt đầu một chương mới của đời mình.

Các chuyên gia nhận định rằng hiện tượng ly hôn ở tuổi trung niên đang ngày càng trở nên phổ biến ở Nhật Bản. Nhiều cặp vợ chồng chỉ khi con cái đã trưởng thành hoặc khi một trong hai về hưu, họ mới nhận ra rằng mối quan hệ của họ đã lệch lạc từ lâu. Dù có điều kiện kinh tế ổn định nhưng nếu bỏ qua việc giao tiếp và dành thời gian cho nhau, hậu quả vẫn sẽ là những biến cố và sự sụp đổ không thể tránh khỏi.

