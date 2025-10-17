Khoan sâu 141 lỗ, phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng hơn 40 tấn sau 6 năm khảo sát

Ngày 15/10/2025, Giới chức Trung Quốc mới đây công bố phát hiện một mỏ vàng quy mô lớn tại tỉnh Cam Túc, với trữ lượng hơn 40 tấn. Phát hiện này được đánh giá là thành tựu thăm dò khoáng sản kim loại lớn nhất trong 16 năm qua.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh Cam Túc, kết quả này là một phần trong dự án "Điều tra triển vọng khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 tại khu vực Tiền Hồng Tuyền - Hắc Sơn Bắc Than, thành phố Ngọc Môn”. Dự án được khởi động từ năm 2017, do Viện Khảo sát Địa chất số 4 thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Cam Túc phụ trách thực hiện.

Các chuyên gia cho biết, khu vực Tiền Hồng Tuyền có địa tầng phức tạp và hoạt động magma mạnh mẽ. Khu vực này nằm trong đới cắt dẻo quy mô lớn ở phía nam dãy Bắc Sơn, mang đặc điểm thuận lợi cho sự hình thành các mỏ vàng quy mô công nghiệp.

Năm 2018, nhóm khảo sát lần đầu phát hiện điểm quặng vàng tại Tiền Hồng Tuyền. Sau đó, công tác thăm dò được mở rộng liên tục. Giai đoạn 2019–2020, nhóm nghiên cứu đã khoanh vùng được nhiều thân quặng đạt tiêu chuẩn công nghiệp, đặt nền móng cho quá trình khảo sát chi tiết sau này.

Đến năm 2019, kế hoạch “Điều tra mỏ vàng Tiền Hồng Tuyền” chính thức được triển khai. Đến năm 2021, phạm vi khảo sát được mở rộng lên 26 km². Sau 6 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đầu tư hơn 76 triệu NDT, thực hiện 141 lỗ khoan thăm dò.

Kết quả, nhóm phát hiện một điểm quặng hóa vàng dài 14 km, rộng từ 10 đến 100 m, với trữ lượng xác định vượt 40 tấn vàng. Giới chuyên môn Trung Quốc nhận định đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy tiềm năng khoáng sản vàng lớn của khu vực Tây Bắc Trung Quốc.

Các nhà địa chất Trung Quốc đánh giá, phát hiện này không chỉ là bước đột phá lớn nhất trong thăm dò kim loại của tỉnh Cam Túc kể từ năm 2009, mà còn định hướng quan trọng cho việc tìm kiếm các mỏ vàng tại khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Với điều kiện địa chất ổn định, giao thông thuận lợi, khu mỏ được kỳ vọng sẽ sớm được đưa vào khai thác. Điều này hứa hẹn mang lại nguồn lợi kinh tế lớn và tạo thêm nhiều việc làm cho địa phương, đồng thời góp phần hình thành một trong những “tam giác vàng mới” của khu vực Tây Bắc Trung Quốc.

(Theo Guancha.cc)