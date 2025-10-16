Chủ “khối vàng lộ thiên” 20.000m2 từ chối hơn 442 tỷ đồng tiền đền bù, khẳng định “phải 959 tỷ mới bán” rồi nhận cái kết ê chề

Từ những năm 1960, chính phủ Trung Quốc quyết định đầu tư xây Hồ Hồng Thành - hồ nhân tạo nhằm cải thiện môi trường sinh thái và tạo điểm nhấn cảnh quan cho thành phố Hải Khẩu. Đến những năm 1990, hồ mới được hoàn thiện, trở thành một trong những địa điểm cảnh quan quan trọng ở địa phương.

Theo kế hoạch, chính quyền địa phương còn dự định xây một “hòn đảo” ở giữa hồ, nhằm biến khu vực này thành công viên nước trong tương lai. Khi ngành du lịch địa phương bùng nổ, khu đất giữa hồ nhanh chóng trở thành điểm nóng thu hút các nhà đầu tư, hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Cuối cùng, vào năm 2002, một doanh nhân bí ẩn đã thành công thuê khu đất này từ chính phủ Trung Quốc với giá 4,5 triệu NDT (hơn 16 tỷ đồng) trong vòng 5 năm. Người này lập tức xây dựng trên hòn đảo một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao tráng lệ, kỳ vọng thu hút lượng khách ổn định. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, khách sạn không đạt được doanh thu như mong muốn. Khi hợp đồng thuê đất 5 năm hết hạn, khu đất trên đã bị thu hồi.

Năm 2002, chính quyền địa phương tổ chức đấu thầu lại hòn đảo. Người trúng thầu là Qianxi Industrial, do một doanh nhân họ Lý làm chủ. Ông Lý mua lại quyền sở hữu hòn đảo từ chính phủ Trung Quốc với giá 15 triệu NDT (hơn 55 tỷ đồng). Trong đó, 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng) là vốn tự có, phần còn lại được doanh nhân này vay bên ngoài với lãi suất cao để “chốt đơn” nhanh chóng.

Ảnh: Baijiahao

Sau khi sở hữu hòn đảo, ông Lý bắt tay vào cải tạo và đưa khách sạn hoạt động trở lại. Ban đầu, việc kinh doanh có hiệu quả khiến doanh nhân này nhiều lần đề xuất mở rộng diện tích nhưng không được chấp thuận. Sau đó, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 ập đến, chuỗi vốn của Qianxi Industrial bị đứt, khiến các hoạt động kinh doanh khác của công ty cũng gặp khó khăn.

Không còn khả năng chi trả các khoản nợ vay trước đó, công ty này bị bên cho vay khởi kiện. Tòa án quyết định quyền sử dụng đất và quyền sở hữu khách sạn giữa hồ thuộc về bên cho vay. Khách sạn sau đó được đơn vị này mở rộng từ 6.500m² lên 20.000m², trở thành một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng trong vùng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các khu du lịch khác cùng chi phí vận hành cao khiến khách sạn dần ảm đạm.

Lúc này, công ty sở hữu khách sạn không còn hứng thú tiếp tục duy trì dự án. Do đó, khách sạn này đã bị bỏ hoang dù trước đó từng được xem là “hố vàng lộ thiên” giữa hồ Hồng Thành.

Năm 2019, chính phủ Trung Quốc tiến hành thu hồi đất và tái định cư, đề xuất mức bồi thường 120 triệu NDT (hơn 442 tỷ đồng) nhằm biến “hòn đảo” giữa hồ thành công viên nước. Tuy nhiên, công ty này không đồng ý và yêu cầu mức bồi thường 260 triệu NDT (hơn 959 tỷ đồng), vượt quá ngân sách của chính phủ Trung Quốc.

Sau nhiều lần đàm phán không thành, khu đất và khách sạn ở trên vẫn bị bỏ hoang cho tới ngày nay. Con đường duy nhất dẫn vào hòn đảo đã xuống cấp, việc tiếp cận khách sạn trở nên nguy hiểm, buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa lối đi để đảm bảo an toàn cho người dân.

(Theo Baijiahao)