Giữa tháng 10, mạng xã hội Hàn Quốc và Campuchia rộ tin Hwang Hana - người từng là hôn thê của nam thần tượng Park Yoochun (cựu thành viên nhóm nhạc JYJ) - bị phát hiện cư trú trong một khu phức hợp cao cấp tại Phnom Penh, dù đang nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol. Thông tin này một lần nữa khiến cái tên Hwang Hana, từng gắn liền với những vụ bê bối chấn động giới giải trí Hàn Quốc, trở lại tiêu điểm dư luận.

Cháu gái duy nhất của người sáng lập Namyang Dairy

Hwang Hana sinh năm 1988, xuất thân trong một gia đình tài phiệt danh tiếng tại Hàn Quốc. Cô là cháu gái của ông Hong Doo Young - nhà sáng lập kiêm cựu Chủ tịch danh dự của tập đoàn sữa Namyang Dairy Products, một trong những doanh nghiệp sữa lớn nhất Hàn Quốc.

Dù là thành viên trong gia tộc quyền lực, nhưng Hwang Hana không trực tiếp tham gia quản lý, không sở hữu cổ phần đáng kể và tập đoàn nhiều lần khẳng định việc này nhằm tách biệt danh tiếng công ty khỏi các bê bối cá nhân của cô. Tuy nhiên, tên tuổi Hwang Hana vẫn gắn liền với gia đình, khiến dư luận thường liên tưởng mọi hành vi của cô đến uy tín thương hiệu Namyang Dairy.

Trước khi chuỗi bê bối bùng nổ, Hwang Hana được biết đến như một “rich kid” tiêu biểu của Hàn Quốc, cuộc sống được bao quanh bởi xa xỉ phẩm, du lịch hạng sang, tiệc tùng thâu đêm. Cô thường đăng ảnh siêu xe, túi xách hàng hiệu, đồ trang sức đắt tiền, cũng như các chuyến đi quốc tế đến những khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Ngoài ra, Hwang Hana còn là một influencer trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, chia sẻ sản phẩm cao cấp, phong cách sống thượng lưu và bí quyết chăm sóc sắc đẹp, thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Tên tuổi Hwang Hana được biết đến rộng rãi vào năm 2017, khi cô đính hôn với ca sĩ kiêm diễn viên Park Yoochun - cựu thành viên nhóm JYJ, từng là thần tượng đình đám của thế hệ đầu K-pop. Cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý vì mối tình giữa “ngôi sao” và “tiểu thư chaebol”.

Tuy nhiên, hôn lễ chưa kịp diễn ra thì đến năm 2018, cả hai bất ngờ hủy hôn ước. Cùng thời điểm đó, Hwang Hana vướng vào loạt cáo buộc liên quan đến sử dụng và mua bán ma túy. Mối quan hệ tan vỡ của họ cũng trở thành đề tài tốn nhiều giấy mực của truyền thông Hàn.

Sự sa ngã của tiểu thư tài phiệt

Cuộc đời Hwang Hana bắt đầu bước vào những nghi ngờ pháp lý từ năm 2015, khi cô bị cáo buộc mua và sử dụng 0,5 gram ma túy đá (methamphetamine) cùng một sinh viên họ Cho. Dù vụ việc bị phát hiện, Hwang Hana không bị truy tố ngay lập tức, điều này đã khiến dư luận Hàn Quốc dấy lên nghi vấn về việc cô được “ưu ái” nhờ xuất thân chaebol, mở đầu cho chuỗi bê bối kéo dài nhiều năm sau đó.

Sau khi huỷ hôn với Park Yoochun, những cáo buộc liên quan đến việc Hwang Hana sử dụng ma túy lại một lần nữa được nhắc đến, khiến tên tuổi của cô luôn xuất hiện trên các mặt báo và mạng xã hội.

Đến năm 2019, vụ án năm 2015 được cảnh sát Seoul điều tra lại, xác định Hwang Hana đã sử dụng ma túy 7 lần trong vòng hai năm. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, tòa án quyết định tuyên 2 năm tù treo, phạt 2,2 triệu won và bắt buộc tham gia 40 giờ điều trị cai nghiện, đánh dấu lần kết án đầu tiên trong chuỗi bê bối kéo dài của cô ta.

Dù đang trong thời gian quản chế, Hwang Hana tái phạm sử dụng ma túy đá và các loại thuốc hướng thần, dẫn tới việc cô bị bắt lần nữa vào năm 2020 - 2021 và chịu án 1 năm 8 tháng tù giam.

Sự việc đã gây làn sóng phẫn nộ lớn trong công chúng. Nhiều người cho rằng mức án dành cho “tiểu thư nhà tài phiệt” quá nhẹ so với các vụ án ma túy khác, đặc biệt trong bối cảnh Hàn Quốc vốn rất nghiêm khắc với tội danh này. Tuy nhiên, cảnh sát và phía Namyang Dairy đều khẳng định không có chuyện Hwang được ưu ái hay bao che nhờ gia thế.

Cùng với đó, Hwang Hana cũng được báo chí Hàn Quốc đưa tin thường xuyên xuất hiện tại các hộp đêm ở Gangnam, bao gồm cả Burning Sun, nơi từng xảy ra bê bối ma túy và tình dục chấn động. Theo các nguồn tin từ SBS News và Yonhap, cô quen biết với Lee Moon Ho, CEO của Burning Sun, cũng như một số người trong mạng lưới bạn bè và cộng sự liên quan đến vụ án, bao gồm cả Seungri, cựu thành viên Big Bang, người trực tiếp liên quan đến nhiều cáo buộc về môi giới gái mại dâm và sử dụng ma túy.

Các báo cáo nhấn mạnh Hwang Hana tham gia một số bữa tiệc tại Burning Sun, nơi có mặt nhiều nghệ sĩ và nhân vật trong giới giải trí, nhưng không có bằng chứng cho thấy cô tham gia trực tiếp vào các hành vi phạm pháp như môi giới hay phát tán ma túy. Sự xuất hiện của cô tại những sự kiện này chỉ ra rằng Hwang Hana thuộc vào mạng lưới xã hội thượng lưu và giải trí, nơi các mối quan hệ thân thiết giữa giới chaebol và nghệ sĩ có thể tạo ra những cơ hội nhưng cũng kéo theo rủi ro pháp lý.

Sau khi mãn hạn tù vào năm 2022, Hwang Hana trở lại Seoul nhưng sống kín tiếng, không xuất hiện trước công chúng và tránh mọi tương tác trên mạng xã hội, phần nào làm dịu bớt sự chú ý từ dư luận.

Tuy nhiên, trong hai năm 2023 - 2024, một số trang báo Hàn Quốc và đài truyền hình vẫn nhắc đến Hwang Hana khi điều tra các đường dây ma túy có liên hệ với giới giải trí, mặc dù cô không bị khởi tố thêm lần nào. Dư luận tiếp tục tranh luận về quyền lực và sự bất bình đẳng trong pháp luật đối với tầng lớp thượng lưu, trong khi tên tuổi Hwang Hana vẫn thường xuất hiện trong các bài viết điều tra.

Những câu hỏi chưa lời giải

Đến đầu năm 2025, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Interpol ban hành “Red Notice” (lệnh truy nã đỏ) đối với Hwang Hana vì vi phạm điều kiện quản chế và liên quan đến hoạt động ma túy xuyên quốc gia. Đến tháng 10/2025, truyền thông Hàn - Campuchia đồng loạt đưa tin Hwang Hana được cho là đang cư trú trong một khu phức hợp cao cấp tại Phnom Penh, mặc dù Interpol và cảnh sát Campuchia chưa công bố chi tiết về quá trình truy bắt.

Từng là một cái tên gắn liền với giới thượng lưu Seoul, Hwang Hana dần trở thành biểu tượng cho mặt tối của tầng lớp chaebol: quyền lực, xa hoa và mất kiểm soát.

Những scandal liên tiếp khiến hình ảnh của cô sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng. Từ một người thừa kế tiềm năng của tập đoàn sữa lớn, cô trở thành ví dụ điển hình cho “đặc quyền chaebol” bị dư luận Hàn chỉ trích gay gắt.

Đến nay, chưa rõ Interpol sẽ phối hợp xử lý vụ việc ra sao, nhưng việc Hwang Hana xuất hiện tại Campuchia cho thấy hành trình pháp lý của “tiểu thư tài phiệt” này vẫn chưa khép lại.

Nguồn: Allkpop, Khaosod, Chosun