Campuchia phá loạt đường dây lừa đảo trực tuyến, bắt hơn 3.400 nghi phạm

Ban Thư ký Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến (C.C.F.) đã công bố kết quả chiến dịch dọn dẹp các hành vi lừa đảo trực tuyến từ ngày 27/6 đến 14/10/2025.

Trong thời gian này, Bộ Chỉ huy Thống nhất Hành chính Thủ đô - Tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Ban Thư ký C.C.F., đã tiến hành kiểm tra và triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến tại 92 địa điểm ở 18 tỉnh, thành phố.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 3.455 nghi phạm thuộc 20 quốc tịch, bao gồm Trung Quốc (Đài Loan), Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan, Hàn Quốc, Pakistan, Nepal, Malaysia, Nhật Bản, Myanmar, Philippines, Lào, Cameroon, Nigeria, Uganda, Sierra Leone, Mông Cổ và Nga.

Sau các chiến dịch rà soát, bằng chứng đã được các cơ quan chuyên trách tại thủ đô và các tỉnh bảo quản và lưu trữ đúng quy định, trong khi các địa điểm liên quan bị phong tỏa, cấm ra vào.

Cùng lúc, các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý 10 vụ án liên quan đến tội phạm tại Phnom Penh, Kandal, Preah Sihanouk và Kampot, đưa tổng cộng 75 nghi phạm và đồng phạm (trong đó có 5 nữ) ra tòa để thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các vụ án này liên quan đến lừa đảo trực tuyến, giết người và buôn người, trở thành một trong những chiến dịch triệt phá tội phạm mạng lớn nhất trong 4 tháng cuối năm 2025.

Đồng thời, 2.825 người nước ngoài, trong đó có 476 phụ nữ, đã bị trục xuất khỏi Campuchia, trong khi các cơ quan chức năng cũng giải cứu các nạn nhân bị buôn bán người và phá hủy các mạng lưới tội phạm, các “ổ” buôn người.

Ngoài ra, Ban Thư ký Ủy ban Chống Rửa tiền Campuchia đã phối hợp với các đối tác và các quốc gia liên quan để điều tra toàn bộ bằng chứng thu giữ được từ các đối tượng trong các chiến dịch trước đó.

Tất cả vật chứng, bao gồm điện thoại di động, máy tính, hộ chiếu, các thiết bị điện tử khác và hàng nghìn vật dụng liên quan, là những bằng chứng quan trọng giúp truy tìm các “đầu não” và hé lộ mạng lưới tổ chức phạm tội cả trong và ngoài Campuchia.

Kết quả điều tra sẽ được sử dụng để phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan và chính quyền thủ đô, các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia nhằm xử lý, truy cứu và thực thi pháp luật.

Nguồn: Khmer Times