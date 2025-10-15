Vụ nam sinh Hàn tử vong vì nghi bị tra tấn ở Campuchia: Lộ danh tính nghi phạm không thể ngờ, cảnh sát hé lộ chi tiết man rợ

Đường dây đứng sau vẫn đang được điều tra

Đội điều tra hình sự thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk ngày 13/10 cho biết, họ đang làm rõ những người “đứng sau” nghi phạm Hong (khoảng 20 tuổi) - người đã bị bắt và khởi tố với cáo buộc vi phạm Luật giao dịch tài chính điện tử, cụ thể là môi giới và thu mua tài khoản ngân hàng “ma” dùng trong giao dịch phi pháp.

Hong được xác định là một thành viên trong tổ chức liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc và sát hại sinh viên Park. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân Park - đang theo học tại một trường đại học ở tỉnh Chungnam - đã được một đàn anh cùng trường giới thiệu gặp Hong.

Sau khi tiếp cận Park tại Hàn Quốc, Hong đã dụ dỗ nạn nhân sang Campuchia với lời hứa “sẽ có người tại đó mua lại tài khoản ngân hàng với giá cao”. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, Park bị đưa vào khu vực được gọi là “phức hợp tội phạm” gần núi Bokor, tỉnh Kampot và sau đó thiệt mạng do bị tra tấn dã man.

Cảnh sát cho biết họ đang phân tích dữ liệu liên lạc trong điện thoại của Hong để xác định thêm các nghi phạm trong mạng lưới nội địa. Ngoài ra, phía Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng cảnh sát Campuchia tiến hành khám nghiệm tử thi lần nữa, nhằm xác minh chính xác nguyên nhân cái chết. Theo kết quả ban đầu từ Campuchia, Park được cho là tử vong do ngừng tim sau khi bị tra tấn.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc đang lên kế hoạch sang Campuchia trong thời gian sớm nhất để phối hợp điều tra, đồng thời xử lý thủ tục nhận thi thể và tổ chức tang lễ sau khi phía Campuchia hoàn tất quá trình pháp lý.

Trước đó, vào ngày 8/8, thi thể của sinh viên Park được phát hiện trong khu phức hợp tội phạm gần núi Bokor (tỉnh Kampot, Campuchia). Gia đình nạn nhân cho biết, sau khi Park đến Campuchia, một người đàn ông nói giọng Trung Quốc gọi về cho họ, nói rằng “Park gây chuyện và đang bị giam giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu won (khoảng 900 triệu đồng) để chuộc”.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng

Theo bản tin của KBS, nạn nhân Park bị giam giữ trong một khu phức hợp tội phạm, bị ép sử dụng ma túy và tra tấn đến chết. Trong đoạn video được tìm thấy, hung thủ đã không ngừng hét lên với nạn nhân: “Hút đi, nhanh lên! Mạnh hơn nữa! Mạnh lên nữa!”

Hiện tại, Chính phủ Campuchia sau đó thông báo đã bắt giữ 3 nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, theo cảnh sát, 3 người bị bắt chỉ là thành viên có mặt tại hiện trường khi thi thể được phát hiện, còn hai nghi phạm chính - những kẻ trực tiếp tra tấn và ép nạn nhân sử dụng ma túy - vẫn đang lẩn trốn.

Đáng chú ý, một trong hai nghi phạm chính - người đàn ông Trung Quốc A, kẻ cầm máy quay ghi lại cảnh tra tấn, được KBS xác nhận chính là đối tượng từng liên quan đến vụ “đồ uống pha ma túy ở Gangnam” từng gây rúng động Hàn Quốc hai năm trước.

Vụ việc xảy ra tháng 4/2023, khi một tổ chức tội phạm phát thuốc kích thích (methamphetamine) vào đồ uống và phát cho hơn 10 học sinh tại khu học viện Daechi-dong, quận Gangnam (Seoul). Sau đó, chúng gọi điện tống tiền phụ huynh, dọa sẽ báo cảnh sát rằng con họ sử dụng ma túy nếu không chi tiền.

Một học sinh từng chứng kiến kể lại: “Họ nói đây là nước tăng cường tập trung, bảo bọn em nếm thử rồi viết nhận xét.”

Điều tra cho thấy methamphetamine trong “đồ uống ma túy” được nhập từ Campuchia và chính nghi phạm Trung Quốc A là người tham gia vận chuyển loại ma túy đó vào Hàn Quốc.

Sau đợt truy quét quy mô lớn, kẻ cầm đầu vụ “đồ uống ma túy” đã bị kết án 23 năm tù, còn nguồn cung cấp ma túy ở Campuchia cũng bị tuyên án tù tại địa phương. Tuy nhiên, A đã kịp trốn thoát và nay hắn lại xuất hiện trong vụ tra tấn sinh viên Park đến chết.

Hộ chiếu "vô chủ" từ nhiều nước được tìm thấy trong thùng rác tại Campuchia hồi tháng 6. Ảnh: Chosun

Do các vụ tội phạm nhắm vào người Hàn tại Campuchia liên tiếp xảy ra gần đây, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã thành lập Tổ công tác đặc biệt (TF) và tổ chức cuộc họp đầu tiên để bàn giải pháp. Cuộc họp tập trung vào việc chia sẻ thông tin thực trạng tội phạm liên quan người Hàn tại Campuchia và tăng cường hợp tác với chính quyền Campuchia nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc ở nước ngoài.

Nguồn: Newsis, KBS