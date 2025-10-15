Thêm thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi liên quan đến shipper giao hàng

Tháng 1/2025, tài khoản WeChat chính thức của Cục An ninh mạng Bộ Công an Trung Quốc thông báo xuất hiện một hình thức lừa đảo mới với thủ đoạn tinh vi liên quan đến giao hàng. Theo đó, kẻ gian sử dụng thông tin cá nhân thu thập trái phép để gửi “bưu phẩm” giả mạo cho nạn nhân, nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo mọi người cần hết sức cảnh giác, không tin vào các dịch vụ chuyển phát nhanh lạ hoặc các loại “giấy tờ” có dấu đỏ bất thường.

Shipper giao “tài liệu mật”

Cuối năm 2024, ông Lý (tên nhân vật đã được thay đổi), một công dân Trung Quốc, nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo có bưu kiện gửi đến nhưng không mất phí. Trong gói hàng là một cuốn sổ tay cùng “tài liệu chính thức” mang dấu của Cục Quản lý Phục hồi Nông thôn Quốc gia Trung Quốc và Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nội dung tài liệu yêu cầu ông Lý quét mã QR để “xác nhận thông tin nhận hỗ trợ”. Sau khi tham gia nhóm qua mã QR, người đàn ông này được một “nhân viên chăm sóc khách hàng” thông báo đang có một “quỹ xóa đói giảm nghèo” trị giá 3,9 triệu NDT (hơn 14 tỷ đồng) chờ ông nhận.

Ảnh minh hoạ: Internet

Người này sau đó tiếp tục hướng dẫn ông Lý tải một ứng dụng có tên “ChongXer”, đồng thời yêu cầu ông nộp 1% phí xử lý để “kích hoạt khoản hỗ trợ”. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, ông Lý đã trình báo sự việc với cơ quan công an địa phương. Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ “giấy tờ quốc gia” mà ông Lý nhận được đều là giả, còn nhóm “chăm sóc khách hàng” thực chất là một đường dây lừa đảo mạng.

Khuyến cáo từ cơ quan công an Trung Quốc

Cục An ninh mạng Trung Quốc cho biết, hình thức lừa đảo này thường bám sát các chủ đề chính sách nóng, đặc biệt là những chương trình an sinh như quỹ xóa đói giảm nghèo hay hỗ trợ nông thôn ở Trung Quốc. Kẻ gian thường giả mạo tài liệu, con dấu cơ quan nhà nước Trung Quốc để tăng độ tin cậy, sau đó dụ người dân truy cập liên kết, quét mã QR hoặc cài ứng dụng lừa đảo.

Khi nạn nhân tin tưởng, chúng sẽ viện lý do như “phí kích hoạt”, “phí xử lý”, “thuế thu nhập cá nhân”,...để yêu cầu chuyển tiền nhiều lần. Nhiều người đến khi mất sạch tiền trong tài khoản mới biết mình bị lừa.

Trước tình hình trên, cơ quan công an Trung Quốc khuyến cáo mọi người nên nâng cao cảnh giác khi nhận được bưu phẩm hoặc cuộc gọi lạ, đặc biệt là những gói hàng có liên quan đến “chính sách của nhà nước Trung Quốc” hay “quỹ hỗ trợ”. Mọi chính sách và chương trình an sinh của Trung Quốc đều được công bố qua kênh chính thức, không bao giờ gửi thông báo bằng hình thức chuyển phát nhanh hay qua ứng dụng bên ngoài.

Công an Trung Quốc nhấn mạnh đây là chiêu thức lừa đảo mới được ngụy trang tinh vi, đánh vào tâm lý mong muốn nhận hỗ trợ tài chính. Người dân cần cảnh giác và chỉ tiếp nhận thông tin qua kênh nhà nước hoặc phương tiện truyền thông chính thống để tránh trở thành nạn nhân. Nếu chẳng may gặp phải trường hợp tương tự, nạn nhân cần giữ lại toàn bộ bằng chứng, không chuyển thêm tiền và trình báo với cơ quan an ninh địa phương để được hỗ trợ xử lý.