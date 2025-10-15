Vừa rút 180 triệu rời ngân hàng, người đàn ông bất ngờ bị công an chặn lại, sự thật phía sau khiến ai cũng rùng mình

Tối 11/10, anh Trần (ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc vừa xảy ra. Trước đó ít giờ, anh mang theo 50.000 tệ (khoảng 184 triệu đồng) vừa rút từ ngân hàng, chuẩn bị giao cho một “nhân viên đầu tư” để thực hiện “xác minh vốn”. Nếu không được công an phát hiện và chặn lại kịp thời, anh có thể đã mất sạch số tiền này.

Theo thông tin từ Công an quận Hoàng Nham (TP Thái Châu), vụ việc bắt đầu từ một lần “vô tình” lướt mạng. Khi đang xem video ngắn, anh Trần bắt gặp một nhóm trò chuyện được quảng cáo là “cộng đồng đầu tư làm giàu” với lời hứa giúp thành viên “kiếm tiền dễ dàng”. Nghĩ “thử cũng chẳng mất gì”, anh liền tham gia.

Trong nhóm, “quản trị viên” liên tục đăng ảnh chụp màn hình lợi nhuận khổng lồ, kèm lời hướng dẫn tải một ứng dụng “đầu tư chuyên dụng”. Ngay sau đó, một người tự xưng là “chăm sóc khách hàng” của nền tảng chủ động liên hệ với anh, khẳng định đây là kênh đầu tư “lợi nhuận cao, rủi ro bằng 0” và khuyến khích anh nạp thử số tiền nhỏ để kiểm chứng.

Những “món lợi nhỏ” ban đầu khiến anh Trần dần mất cảnh giác. Khi được gợi ý đầu tư thêm để “nâng cấp tài khoản”, anh không chút nghi ngờ. Nhưng lần này, “nhân viên” lại yêu cầu anh không nạp tiền qua ứng dụng, mà rút tiền mặt từ ngân hàng rồi mang đến một địa điểm bí mật ở khu Tiêu Giang (Thái Châu) để giao cho “người của công ty” nhằm thực hiện “xác minh vốn” - bước bắt buộc để kích hoạt “tài khoản VIP sinh lời cao”.

Chiều cùng ngày, Công an phường Giang Khẩu nhận được cảnh báo sớm từ hệ thống chống lừa đảo cho biết có dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản của anh Trần. Khi cán bộ công an Thành Đức Quân gọi điện xác minh, anh Trần trả lời vội vàng, khẳng định mình “đang giao dịch bình thường” rồi lập tức cúp máy. Thái độ này khiến anh Đức Quân lập tức cảnh giác và báo động khẩn cấp.

Nhận thấy nguy cơ mất tiền rất cao, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với Công an khu Tiêu Giang chặn xe anh Trần khi anh đang trên đường đến điểm hẹn. Sau khi được giải thích và cho xem các bằng chứng, anh mới sững sờ nhận ra toàn bộ “quy trình xác minh vốn” chỉ là chiêu trò lừa đảo được dàn dựng tinh vi.

Anh Trần xúc động nói: “Nếu các anh không kịp đến, chắc tôi đã không còn đồng nào trong tay. Cảm ơn các anh rất nhiều!”

Công an địa phương khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không tin vào các lời mời đầu tư sinh lời cao, không tải hoặc đăng ký các ứng dụng không rõ nguồn gốc, và đặc biệt không bao giờ rút tiền mặt giao cho người lạ. Khi nhận được các yêu cầu bất thường về “xác minh tài khoản”, “nâng cấp cấp độ thành viên” hay “chứng thực vốn”, cần cảnh giác và lập tức báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Theo: Công an Hoàng Nham (Trung Quốc)