Nhận được cuộc gọi kiểu này, tắt nguồn điện thoại ngay!

Mới đây, anh Wang (Bắc Kinh, Trung Quốc), đã suýt mất toàn bộ tiền tiết kiệm khi bị một nhóm lừa đảo tinh vi nhắm đến qua điện thoại. Vụ việc một lần nữa cảnh báo người dân về những chiêu trò mạo danh dịch vụ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Theo trình bày của anh Wang, anh nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên dịch vụ khách hàng, thông báo rằng anh đã đăng ký một gói dịch vụ “thành viên VIP” với mức phí 800 tệ/tháng (2,9 triệu đồng). Nếu không hủy, khoản phí này sẽ tiếp tục bị trừ tự động, lên tới gần 10.000 tệ/năm (khoảng 36,9 triệu đồng).

Ứng dụng anh Wang bị đề nghị cài

Tuy nhiên, anh Wang khẳng định chưa từng đăng ký dịch vụ nào. Khi anh bày tỏ bối rối, đối tượng này lập tức dùng các lý do “hệ thống ghi nhận chính xác” hay “tài khoản bị truy cập nhầm” để dọa dẫm, tạo tâm lý hoảng loạn.

Trong tình trạng lo lắng và mất bình tĩnh, anh Wang được hướng dẫn tải ứng dụng lạ mang tên Hội Thông Bảo, được giới thiệu là nền tảng hợp tác với ngân hàng UnionPay, và phải đăng ký, liên kết thẻ ngân hàng, đồng thời thực hiện xác thực khuôn mặt để hủy dịch vụ.

Tin tưởng đây là ứng dụng chính thức, anh Wang đã làm theo hướng dẫn. Sau nhiều lần xác thực khuôn mặt thất bại, kẻ lừa đảo tiếp tục dụ dỗ anh bật chức năng chia sẻ màn hình để “hỗ trợ xử lý”. Ngay khi thao tác xong, điện thoại của anh bỗng nhiên đen màn hình và hiển thị dòng chữ: “Hệ thống đang kết nối với trung tâm UnionPay…”, không thể thao tác được.

Nhận ra mình bị lừa, anh Wang lập tức chạy đến đồn công an gần nhất. Các cán bộ trực đã rút SIM và tắt nguồn điện thoại, ngăn chặn thiệt hại. Kiểm tra sau đó cho thấy, thẻ ngân hàng của anh Wang chưa bị trừ tiền, nhưng điện thoại đã bị cài phần mềm gián điệp, kẻ gian có thể truy cập danh bạ, tin nhắn và toàn bộ dữ liệu cá nhân.

Anh Wang vẫn chưa hết bàng hoàng: “Suýt nữa là mất cả đời tiết kiệm chỉ vì phút lơ đãng.”

Cảnh báo từ công an

Các chuyên án cho thấy, hình thức lừa đảo này thường sử dụng thông báo trừ phí cao để gây hoang mang, rồi dẫn dắt nạn nhân cài phần mềm độc hại, bật chia sẻ màn hình, từ đó chiếm đoạt thông tin và tài sản.

Mẹo phòng tránh:

- Không cung cấp mật khẩu, mã xác thực hay thông tin thẻ ngân hàng.

- Nếu điện thoại bị chiếm quyền điều khiển: Ngắt mạng ngay lập tức, rút SIM hoặc tắt dữ liệu di động, tắt nguồn điện thoại.

- Đến đồn công an gần nhất báo án, mang theo thiết bị bị chiếm quyền điều khiển để phục vụ điều tra.