Mẹ và con gái được tìm thấy tử vong tại nhà riêng trong hoàn cảnh bí ẩn

Thi thể của chuyên gia y tế Lidiane Aline Lorenço và con gái là Miana Sophya Santos dường như không có dấu hiệu bạo lực.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cả hai là 5 ngày trước khi thi thể của họ được phát hiện.

Những người hàng xóm đã gọi cho chính quyền sau khi nhận thấy mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn hộ ở tầng 11 vào thứ Sáu (ngày 10 tháng 10).

Các nhà chức trách đã đến bãi biển Barra da Tijuca, bãi biển dài nhất ở Rio de Janeiro, Brazil, để tiến hành điều tra.

Lidiane Aline Lorenço.

Thi thể của người phụ nữ 33 tuổi được tìm thấy trong phòng ngủ. Con gái 15 tuổi của cô được phát hiện trong phòng khách. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định, theo Need To Know đưa tin.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: "Công tác khám nghiệm pháp y đã được tiến hành tại hiện trường và không tìm thấy dấu hiệu bạo lực".

"Các thi thể đã được khám nghiệm tử thi, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong", đại diện cơ quan điều tra cho biết thêm.

Lidiane sinh ra tại thành phố Santa Cecília ở miền nam Brazil. Cô đã chuyển đến Rio cùng con gái cách đây 2 năm. Lidiane làm người mẫu và tốt nghiệp trường y vào tháng 5/2024.

Lidiane có 54.000 người theo dõi trên Instagram vào thời điểm cô qua đời.

Các nạn nhân đã được chôn cất tại Santa Cecília vào Chủ Nhật (ngày 12/10).