Phát hiện người phụ nữ cùng 4 con tử vong tại nhà riêng

Sự việc xảy ra tại Anirudh Residency ở Sikar, Ấn Độ, sau khi cảnh sát xác nhận 5 thành viên của một gia đình được phát đã tử vong tại nhà riêng.

Phó cảnh sát trưởng Suresh Sharma cho biết chính quyền đã nhận được khiếu nại về việc một căn hộ bị khóa trong nhiều ngày, có mùi hôi thối bốc ra từ bên trong. "Chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện 5 thi thể của các thành viên trong gia đình bên trong. Đội pháp y đã được gọi đến để thu thập mẫu vật và cuộc điều tra đang được tiến hành", ông nói thêm.

Những người đã tử vong bao gồm một người mẹ và 4 đứa con.

Chính quyền nghi ngờ gia đình này đã uống phải thuốc độc.

Trưởng đồn cảnh sát Sikar Sadar, Indraj Marodia, cho biết các thi thể đã trong tình trạng phân hủy, cho thấy gia đình này có khả năng đã tử vong từ hai đến ba ngày trước đó. Ông nói: "Các thi thể phân hủy của Kiran (35 tuổi), ba con trai của cô là Sumit (18 tuổi), Ayush (4 tuổi), Avnish (3 tuổi) và con gái Sneha (13 tuổi) đã được tìm thấy trong căn hộ".

Người thân của người phụ nữ đã được thông báo về vụ việc.

Trước đó, một cặp vợ chồng lớn tuổi và con trai trưởng thành của họ được phát hiện đã tử vong trong căn nhà thuê sau khi chủ nhà báo cáo rằng cửa vẫn đóng suốt cả ngày. Cảnh sát trưởng đồn Karni Vihar, ông SHO Hawa Singh, cho biết ông Rupendra Sharma (63 tuổi), vợ ông Sushila Sharma (58 tuổi) và con trai Pulkit Sharma (32 tuổi) được tìm thấy đã chết. Điều tra sơ bộ cho thấy họ đã uống thuốc độc tự tử.