Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong

Một phụ nữ ngoài 60 tuổi được phát hiện bất tỉnh sau khi trải nghiệm trò nhà ma Haunted Mansion ở Disneyland, dù được đưa đi viện nhưng không qua khỏi. Vụ việc xảy ra vào ngày 6/10 vừa qua.

Theo ông Matt Sutter, đại diện Sở Cảnh sát Anaheim, lực lượng an ninh của Disneyland đã hô hấp nhân tạo (CPR) cho nạn nhân trước khi đội cứu hộ tới nơi. Người phụ nữ sau đó đã được "đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi bà được tuyên bố là đã tử vong".

Ông Sutter cho biết vụ việc "có vẻ là một sự cố y khoa đáng tiếc" và "không có dấu hiệu nào cho thấy có vấn đề gì trong quá trình vận hành tại điểm tham quan này, nơi đã mở cửa trở lại ngay sau đó".

Nguyên nhân chính thức của cái chết chưa được công bố và sẽ do văn phòng điều tra viên quận Orange xác định trong thời gian tới.

Haunted Mansion ở công viên giải trí Disneyland năm 2021. Ảnh: Jeff Gritchen/MediaNews Group/Orange County Register via Getty

Một đại diện của Disneyland đã xác nhận với tờ PEOPLE rằng một du khách cần được hỗ trợ y tế tại công viên và sau đó đã được đưa đến bệnh viện.

Theo Entertainment Weekly, Haunted Mansion - trò chơi theo chủ đề ngôi nhà ma ám - được khai trương từ năm 1969 tại khu vực New Orleans Square, là một trong những điểm thu hút khách nổi tiếng nhất của Disneyland.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 1 tháng sau một tai nạn tương tự tại công viên giải trí khác ở Orlando, bang Florida.

Kevin Rodriguez Zavala đã qua đời ở tuổi 32 sau khi đi tàu lượn siêu tốc Stardust Racers của Universal Epic Universe ở Orlando, Florida vào ngày 17/9. Báo cáo khám nghiệm cho biết anh chết do "đa chấn thương do va đập mạnh".