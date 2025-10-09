Sáng nay (9/10), Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã phát đi cảnh báo đặc biệt về mưa lớn tại đảo Hachijō thuộc quần đảo Izu, khi bão Hạ Long (bão số 22) di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Trung tâm bão có áp suất 940 hPa, gió duy trì 50 m/s, gió giật lên đến 70 m/s, khiến Hachijō cùng nhiều đảo khác nằm trọn trong vùng bão dữ.

JMA cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng, kêu gọi người dân khẩn cấp sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Hình ảnh quan sát bão số 22 từ vệ tinh (Ảnh: X/Astro_Kimiya)

Theo Đài NHK, lượng mưa tích lũy tại Hachijō trong 6 giờ tính đến 7 giờ 20 phút sáng nay (giờ địa phương) đạt 284,5 mm - mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 2003. Tại sân bay Hachijō lúc 10 giờ sáng, tốc độ gió giật đo được là 53,5 m/s, trong khi khu vực trung tâm đảo đạt 45,4 m/s và đảo Miyake lân cận là 34,2 m/s.

Cơ quan khí tượng cho biết, một số khu vực ở quần đảo Izu có thể xảy ra sập nhà, trong khi sóng biển quanh Hachijō cao tới 12 mét; ven biển vùng Kanto, bao gồm cả Tokyo và tỉnh Chiba, dự kiến có sóng cao đến 7 mét.

Các video và hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy cột điện, cây cối bị rung lắc dữ dội, mưa trắng trời làm hạn chế tầm nhìn. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi sống ở khu Sangen trên đảo Hachijō chia sẻ:

“Từ sáng sớm đã nghe tiếng ‘rầm rầm’ bên ngoài. Cây cối và dàn nóng điều hòa nhà hàng xóm đều bị gió thổi bay. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, chưa bao giờ thấy cơn bão nào mạnh đến thế. Thật sự lo sợ nhà cửa sập mất.”

Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản

Cảnh sát địa phương đã nhận được nhiều báo cáo về thiệt hại, bao gồm xe bị lật trong bãi đỗ, mái nhà bị tốc, cây đổ, tuy nhiên chưa ghi nhận thương vong.

JMA cho biết vùng phía nam quần đảo Izu đang xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới bị chặn lại, khiến mưa lớn kéo dài tại cùng một khu vực. Nguy cơ lở đất và lũ quét tăng cao đột ngột, đặc biệt ở các vùng đã được xếp vào khu vực cảnh báo thiên tai nơi “có thể các vụ sạt lở đã bắt đầu xảy ra”.

Ông Hidekazu Tachihara, Trưởng bộ phận dự báo của JMA, nhấn mạnh trong cuộc họp báo:

“Đây là trận mưa chưa từng có tiền lệ, tương đương mức cảnh báo cao nhất - cấp 5. Tính mạng đang bị đe dọa, nguy hiểm cận kề. Mọi người cần hành động ngay để bảo vệ an toàn cho bản thân. Ngay cả ở những nơi vốn ít xảy ra thiên tai, cũng phải cảnh giác ở mức cao nhất.”

Ảnh hưởng từ bão Hạ Long khiến giao thông và liên lạc bị gián đoạn: nhiều khu vực ở thị trấn Hachijō và làng Aogashima bị mất điện thoại cố định và internet; một số bưu điện tạm ngừng hoạt động. Các chuyến phà ở vịnh Tokyo bị hủy hoàn toàn trong sáng nay, còn các hãng hàng không thông báo sẽ điều chỉnh giờ bay tùy theo tình hình thời tiết.

Theo dự báo, bão Hạ Long sẽ rời khỏi vùng đảo Izu trong chiều nay, sau đó di chuyển ra Thái Bình Dương và suy yếu dần. Tuy nhiên, rủi ro mưa lớn, gió mạnh và sạt lở vẫn tiếp tục đe dọa nhiều khu vực ven biển phía đông Nhật Bản.

