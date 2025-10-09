"Ông chủ siêu đập lớn nhất hành tinh" vừa trình làng "cỗ máy khủng" thế giới chưa từng có

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG) - nhà phát triển và vận hành đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới - vừa chính thức đưa vào hoạt động turbine gió ngoài khơi nổi lớn nhất hành tinh, thế giới chưa từng có.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc kỹ thuật mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bắc Kinh trong chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon.

"Cỗ máy khủng" sản xuất 44,7 triệu kilowatt giờ điện/năm

Rotor của turbine, với đường kính 252 mét, được thiết kế để bao phủ một diện tích tương đương 7 sân bóng đá. Khi đi vào hoạt động, dự kiến turbine gió ngoài khơi sẽ tạo ra khoảng 44,7 triệu kilowatt giờ điện mỗi năm. Sản lượng này đủ để cung cấp điện cho hơn 4.000 hộ gia đình trung bình ở Mỹ, cho thấy tác động tiềm năng của nguồn năng lượng tái tạo này.

Đây là bước đột phá trong công nghệ gió nổi, phù hợp với các vùng biển sâu nơi nền móng cố định truyền thống không khả thi, mở ra tiềm năng khai thác gió ngoài khơi quy mô lớn hơn.

Theo Global Times, turbine này sẽ được lắp đặt tại vùng nước sâu ngoài khơi bờ biển Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 10/10/2025.

Với chiều cao tổng thể vượt trội, thiết bị này được lắp đặt trên bệ bán chìm tiên tiến, sử dụng hệ thống cân bằng động đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển. Việc xây dựng tuabin khổng lồ này bao gồm việc sản xuất trong nước tất cả các thành phần chính. Từ cáp neo đến hộp số tuabin và hệ thống điều khiển chấn lưu, dự án dựa vào nguồn lực và chuyên môn địa phương.

Phát triển điện gió ngoài khơi là một trong những lĩnh vực được thế giới quan tâm. Ảnh minh họa

Được biết Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đang đa dạng hóa danh mục đầu tư vào năng lượng tái tạo. Là tập đoàn năng lượng hàng đầu toàn cầu, CTG quản lý hơn 100 GW công suất thủy điện và đang mở rộng sang gió, mặt trời.

Dự án điện gió ngoài khơi mới nhất của Trung Quốc đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược năng lượng tái tạo của nước này.

Sự phát triển này nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc mở rộng nền kinh tế biển và ngành công nghiệp năng lượng sạch; đồng thời nằm trong chiến lược quốc gia của Trung Quốc nhằm đạt đỉnh phát thải carbon trước 2030 và trung hòa carbon vào 2060.

Tuy nhiên, hành trình phía trước vẫn đầy thử thách. Các vấn đề như duy trì turbine ở môi trường khắc nghiệt biển cả, chi phí lắp đặt cao và nhu cầu đầu tư hạ tầng lưới điện vẫn cần giải quyết. CTG cam kết mở rộng quy mô, với kế hoạch lắp đặt thêm hàng trăm turbine tương tự trong thập kỷ tới, góp phần vào mục tiêu 200 Gigawatt gió ngoài khơi vào năm 2030.

"Chúng tôi không chỉ xây dựng một turbine, mà là nền tảng cho tương lai năng lượng bền vững" - Đại diện CTG phát biểu tại lễ khánh thành.

Những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi có ý nghĩa quan trọng đối với bức tranh năng lượng toàn cầu. Là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, nỗ lực chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo của Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Việc triển khai thành công dự án tuabin gió nổi có thể là hình mẫu cho các quốc gia khác đang tìm cách mở rộng năng lực năng lượng tái tạo.

Điện gió ngoài khơi đang trở thành trụ cột trong chiến lược chuyển đổi năng lượng xanh của Trung Quốc. Theo báo cáo từ Global Energy Monitor (Mỹ), trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã bổ sung 4,4 Gigawatt công suất điện gió ngoài khơi, tương đương tổng công suất lắp đặt của cả năm 2024.