Đan Mạch dự kiến cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi để “trả lại tuổi thơ cho trẻ em”

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 8/10 tuyên bố chính phủ nước này sẽ đề xuất lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi, với lý do các nền tảng trực tuyến đang “đánh cắp tuổi thơ của trẻ”.

Phát biểu tại phiên khai mạc Quốc hội Đan Mạch, bà Frederiksen cho biết dự luật sẽ cho phép phụ huynh có thể phê duyệt quyền sử dụng mạng xã hội cho con em từ 13 tuổi. “Chúng ta từng đồng ý để điện thoại di động trở thành một phần trong cuộc sống của trẻ, với mong muốn chúng có thể liên lạc với gia đình và bạn bè” - bà nói - “Nhưng thực tế là chúng ta đã để một con quái vật tự do hoành hành. Chưa bao giờ có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên phải chịu chứng lo âu và trầm cảm như hiện nay”.

Thủ tướng Frederiksen cho rằng ngày càng nhiều trẻ gặp khó khăn trong việc đọc, tập trung và thường xuyên tiếp xúc với nội dung không phù hợp. Bà dẫn thống kê cho thấy 60% nam thiếu niên Đan Mạch trong độ tuổi 11 - 19 không gặp bạn bè trực tiếp trong thời gian rảnh suốt cả tuần, dù không nêu rõ nguồn dữ liệu. “Bạn có nghĩ con số đó sẽ cao đến vậy nếu không có điện thoại thông minh?”, bà đặt câu hỏi.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)

Bà Frederiksen khẳng định: “Điện thoại và mạng xã hội đang đánh cắp tuổi thơ của trẻ em”, đồng thời nhấn mạnh quy định mới sẽ giúp “bảo vệ tốt hơn cho trẻ em ở Đan Mạch”.

Đề xuất này được đưa ra sau khi Quốc hội Đan Mạch cuối tháng 9 thông qua lệnh cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường tiểu học và chương trình ngoại khóa, theo khuyến nghị của Ủy ban Phúc lợi được Thủ tướng thành lập từ năm 2023.

Đan Mạch là một trong nhiều quốc gia đang nỗ lực hạn chế việc trẻ em tiếp xúc với điện thoại và mạng xã hội. Trước đó, vào tháng 11/2024, Australia đã thông qua luật cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, yêu cầu các công ty công nghệ phải có biện pháp ngăn người dùng chưa đủ tuổi truy cập, nếu vi phạm có thể bị phạt tới 50 triệu đôla Australia (33 triệu USD). Trong khi đó, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cũng đã đề xuất lệnh cấm tương tự với người dưới 15 tuổi và khởi động quá trình tham vấn công chúng cho dự luật vào tháng 6/2025.