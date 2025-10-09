Đặc sản đắt nhất thế giới 30 tỷ/kg, Việt Nam có loại tương tự, ngon không kém và cực kỳ phải chăng

Trong thế giới trà, có những loại được xem là báu vật, không chỉ vì hương vị tuyệt hảo mà còn bởi sự quý hiếm và giá trị vô cùng đắt đỏ. Một trong số đó là trà Đại Hồng Bào là loại trà được mệnh danh là "đắt hơn vàng ròng". Tuy nhiên, tại Việt Nam, chúng ta cũng sở hữu một loại trà ô long chất lượng cao, mang hương vị tinh tế không kém, nhưng với mức giá hoàn toàn dễ chịu. Hãy cùng khám phá sự tương đồng và khác biệt giữa hai loại trà này.

Trà Đại Hồng Bào – Báu vật trà thế giới

Theo China News, trà Đại Hồng Bào (Da Hong Pao) có nguồn gốc từ núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là loại trà ô long quý hiếm, được chế biến từ những búp trà của sáu cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Mỗi năm, sản lượng thu hoạch từ những cây này rất hạn chế, chưa đến nửa ký trà khô, khiến giá trị của chúng ngày càng tăng cao.

Trà Đại Hồng Bào (Da Hong Pao) có nguồn gốc từ núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Vào năm 2002, trong một phiên đấu giá tại Quảng Châu, 20 gram trà Đại Hồng Bào đã được bán với mức giá 180.000 nhân dân tệ, tương đương gần 600 triệu đồng. Ba năm sau, mức giá này thậm chí còn lập kỷ lục mới khi 20 gram được mua với giá 208.000 nhân dân tệ, tính ra khoảng 37 tỷ đồng/kg. Chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã mua bảo hiểm cho sáu cây trà gốc này với số tiền lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài độ quý hiếm, Đại Hồng Bào còn nổi bật bởi hương vị đặc trưng. Trà khô có màu đỏ nâu, khi pha cho ra nước vàng cam óng ánh. Hương thơm của trà được so sánh với hoa lan, có độ lưu hương lâu bền. Đặc biệt, trong khi nhiều loại trà nhanh chóng nhạt vị chỉ sau vài lần pha, Đại Hồng Bào vẫn giữ được vị ngọt thanh đặc trưng sau 9 lần rót nước.

Trà Ô Long Lâm Đồng – Đặc sản quý giữa lòng Việt Nam

Theo báo Vietnamnet, nếu như Đại Hồng Bào là biểu tượng của sự xa xỉ, thì tại Việt Nam, người yêu trà vẫn có thể dễ dàng tiếp cận nhiều dòng trà ô long chất lượng cao với mức giá phải chăng hơn. Vùng cao nguyên Lâm Đồng hiện được xem là thủ phủ của trà ô long Việt Nam. Nhờ điều kiện khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ, nơi đây đã cho ra đời nhiều loại trà ô long hảo hạng.

Vùng cao nguyên Lâm Đồng hiện được xem là thủ phủ của trà ô long Việt Nam. (Ảnh: VinWonders)

Thông tin chia sẻ từ VietnamPlus, trà ô long Lâm Đồng được chế biến theo phương pháp bán lên men, từ 40 - 60%, tạo nên thành phẩm độc đáo với những viên trà ngon tròn trịa, đặc trưng màu xanh đen, thơm ngát. Trà có mùi hương rất lâu, vị nồng hậu, nước vàng nhạt, bã xanh đậm. Có thể khẳng định, Lâm Đồng là nơi lý tưởng nhất để gieo trồng cây trà ô long. Cho nên, sản phẩm ở đây thuộc loại thượng hạng chẳng kém gì trà ô long Đài Loan hay trà ô long Trung Quốc.

Trà ô long Lâm Đồng không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ và các nước châu Âu, khẳng định chất lượng và vị thế của trà Việt trên thị trường quốc tế.

Điểm tương đồng và khác biệt

Tương đồng

Hương vị: Cả trà Đại Hồng Bào và trà ô long Lâm Đồng đều có hương thơm nhẹ nhàng, thanh thoát với hậu vị ngọt dịu. Nước trà của cả hai loại đều có màu vàng trong, mang đến cảm giác thanh mát, dễ chịu và thích hợp để thưởng thức lâu dài.

Trà Đại Hồng Bào khô có màu đỏ nâu, khi pha cho ra nước vàng cam óng ánh. (Ảnh: VinWonders)

Quy trình chế biến: Cả hai loại trà đều trải qua quá trình lên men bán phần (khoảng 30%), giúp giữ lại hương vị tự nhiên của lá trà và giảm độ chát, tạo nên một sản phẩm trà dịu nhẹ và dễ uống.

Ứng dụng và giá trị văn hóa: Trà ô long Lâm Đồng, mặc dù không có lịch sử lâu dài như trà Đại Hồng Bào, nhưng đã được xuất khẩu ra nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ và các nước châu Âu. Điều này đã khẳng định chất lượng và vị thế của trà Việt Nam trên thị trường quốc tế, gần như tương đồng với tầm ảnh hưởng của trà Đại Hồng Bào trong cộng đồng yêu trà toàn cầu.

Khác biệt

Nguồn gốc và sự quý hiếm: Trà Đại Hồng Bào có nguồn gốc từ núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, với chỉ còn 6 cây trà cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Chính sự khan hiếm này khiến sản lượng thu hoạch hàng năm rất thấp, đồng thời tạo ra giá trị cực kỳ cao. Trong khi đó, trà ô long Lâm Đồng được trồng tại vùng cao nguyên Lâm Đồng, Việt Nam, với sản lượng ổn định và không gặp phải tình trạng khan hiếm, khiến giá thành dễ tiếp cận hơn rất nhiều.

Trà ô long Lâm Đồng được chế biến theo phương pháp bán lên men, từ 40 - 60%, tạo nên thành phẩm độc đáo. (Ảnh: VinWonders)

Giá trị kinh tế: Trà Đại Hồng Bào có giá trị vô cùng cao, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi kilogram do sự quý hiếm và giá trị văn hóa của nó. Ngược lại, trà ô long Lâm Đồng có giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi kilogram, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và làm quà tặng, tạo điều kiện cho nhiều người yêu trà Việt thưởng thức mà không cần phải chi tiêu quá nhiều.

Mặc dù trà ô long Lâm Đồng không thể sánh bằng trà Đại Hồng Bào về độ quý hiếm và giá trị kinh tế, nhưng với hương vị thanh tao, hậu ngọt và mức giá hợp lý, nó vẫn là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích loại đặc sản chất lượng cao mà không cần chi tiêu quá nhiều. Nếu bạn là người yêu trà và muốn thưởng thức một loại trà ngon, đậm đà bản sắc Việt, trà ô long Lâm Đồng chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

(Theo China News, Vietnamnet, VietnamPlus)