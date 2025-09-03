Đặc sản truyền đời có "1-0-2", mỗi năm thu được 6 lạng giá 38 tỷ/kg

Loại đặc sản hiếm có khó tìm nhiều khi có tiền cũng không có cơ hội được thưởng thức nhắc đến ở đây là Trà Đại Hồng Bào.

Trà Đại Hồng Bào được mệnh danh là vua của các loại trà. Đây là một loại trà ô long có xuất xứ từ vùng núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trà Đại Hồng Bào nằm trong thập đại danh trà (10 loại trà danh tiếng) của quốc gia tỷ dân. Vì có chất lượng thượng hạng, xa xưa, loại trà này chỉ dùng để tiến vua.

Lý do loại trà này đắt đỏ là "được cả hương lẫn sắc". Trà khô có màu đỏ nâu, khi pha, nước có màu vàng cam tươi. Mùi thơm được ví như hương hoa lan, có độ lưu hương cao và bền. Trong khi các loại trà nổi tiếng khác đã nhạt vị chỉ sau 7 lần thay nước thì trà Đại Hồng Bào sau 9 lần pha vẫn không mất đi hương vị đầu tiên. Trà có vị ngọt, thanh không lẫn với bất kỳ loại trà nào khác.

Những năm trở gần đây do loại trà này trở nên quý và đắt vì khan hiếm.Bởi hiện chỉ còn 6 cây trà cổ thụ, có tuổi đời hơn 350 năm còn sống trên núi Vũ Di nên được gọi là cây trà mẹ. Chúng thường mọc trên vách đá núi cao dựng đứng quanh năm sương mù, mây phủ. Để hái được những búp chè này người dân trải qua rất nhiều khó khăn.

Núi Vũ Di với phong cảnh hùng vĩ từ nhiều thế kỷ nay đã nổi tiếng với những loại trà quý. Trong đó, Đại Hồng Bào là loại nổi tiếng nhất. Trên vách núi, những cơn mưa chảy xuống vách núi đá vôi làm ngập dòng suối, mang theo nguồn dinh dưỡng, khoáng chất phong phú để nuôi dưỡng cây trà. Vách núi đá bên cạnh những cây trà cổ thụ được sơn đỏ với dòng chữ "Đại Hồng Bào".

Được xem là một trong những loại trà đắt nhất thế giới, Đại hồng bào chỉ dành cho giới quý tộc và siêu giàu có.

Loại trà quý hiếm, mỗi năm chỉ thu hoạch được khoảng 600 gram có giá tiền tỷ.

Đặc biệt lá trà sau khi tuyển chọn sẽ được khử hết cafein bằng công nghệ của Thụy Sỹ trước khi được chế biến thành bột trà. Theo lịch sử dân gian kể lại, trong triều đại nhà Đường, Trà Đại Hồng Bào đã từng là một món quà được sử dụng để làm quà tặng, biếu.

Sang đến thời nhà Nguyên, loại trà chất lượng cao này đã được phân loại và lựa chọn làm một trong các cống phẩm hàng đầu. Với những lợi ích, công dụng và chất lượng hàng đầu của Trà Đại Hồng Bào nên trong triều đại Vũ Nguyên Tông đã cho thành lập một xưởng chế biến trà và vườn trà chỉ giành riêng cho hoàng gia.

Cho đến đời vua Khang Hi, Trà Đại Hồng Bào bắt đầu được sản xuất phổ biến để xuất khẩu sang Tây Âu, Bắc Mỹ và các nước Đông Nam Á.

Sở dĩ nó có giá đắt đỏ vì được chiết xuất từ một cây cổ thụ nằm cheo leo ở lưng chừng núi đá, vô cùng khó lấy trên Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tại Vũ Di Sơn chỉ có 6 cây trà cổ thụ được chăm sóc, bảo tồn, chúng nằm ở giữa các vách núi đá Cửu Long Khoa, 4 trong số đó là Qidan, 2 cây thuộc dòng Beidou. Được biết, chính quyền thành phố còn đầu tư 100 triệu NDT (gần 400 tỷ đồng) để bảo vệ bụi cây này.

Cận giống trà đắt hơn vàng ở Trung Quốc.

Mặc dù giá cả đắt không tưởng nhưng ngày một quý hiếm nên loại Trà Đại Hồng Bào luôn được các đại gia săn lùng. Do số lượng vô cùng ít ỏi nên các đại gia giàu có cũng không dễ để sở hữu Trà Đại Hồng Bào. Loại trà này đặc biệt đến mức những chuyên gia môi giới phải tham gia thế giới của những người giàu có mê trà để làm trung gian giữa người bán và người mua. Đặc biệt, trên thị trường hiện còn rất ít lượng trà Đại Hồng Bào chính gốc. Chính vì vậy, chúng được những dân chơi trà sành sỏi mới mua "trúng và đúng".

Đáng chú ý, từ những năm 1980, các nhà nông nghiệp Trung Quốc đã nhân bản thành công giống trà này nhưng sản lượng không nhiều, mỗi năm chỉ thu hoạch được 600g thành phẩm.

Vì chất lượng và danh tiếng, Trà Đại Hồng Bào trở thành đặc sản để tiếp các nguyên thủ quốc gia ở Trung Quốc.

Một điểm nổi bật ở lại trà đắt đỏ bậc nhất thế giới là Trà Đại Hồng Bào được chế tạo một cách cực kỳ công phu, lá trà không bao giờ được phép chạm đất, chúng được hái bằng tay từ các bụi trà, làm khô, sàng lọc, phân loại và sấy bằng các phương pháp đặc biệt. Vì vậy, loại trà này không dùng phương pháp làm sạch thông thường như những loại trà phổ thông là rửa qua nước.

Vào năm 1998, trong lễ hội trà Đại Hồng Bào đầu tiên ở Trung Quốc, có người đã đấu giá 156.800 Nhân Dân Tệ chỉ để mua 20g loại trà này. Năm 2005, mức giá cho 20g trà đã lên tới 208.000 Nhân Dân Tệ, tương đương 10,4 triệu Nhân Dân Tệ/kg (khoảng 38 tỷ đồng).