Thứ xưa tưởng vứt đi, nay "lên đời" thành đặc sản xa xỉ giá 3 tỷ đồng/kg

Trứng cá muối được biết đến là một món ăn cao cấp trong nhiều nhà hàng hiện nay. Đây là đỉnh cao của một bữa tiệc xa hoa. Những loại trứng cá muối đắt nhất trên thế giới được bán phụ thuộc rất nhiều vào mùa vụ.

Trứng cá muối được lấy từ trứng cá tầm, đặc biệt là loại Sterlet, Osetra, Sevruga và Beluga. Có nhiều yếu tố góp phần vào giá cả đắt đỏ của loại thực phẩm này, trong đó có thời gian để cá tầm trưởng thành, dao động từ 10 đến 35 năm.

Trứng cá tầm muối có giá siêu đắt đỏ. Ảnh minh họa.

Theo Arttimes trứng cá muối, từng bị ngư dân châu Âu thế kỷ 19 dùng làm thức ăn cho lợn hoặc vứt bỏ trên bờ biển, nay trở thành món ăn xa xỉ dành cho giới siêu giàu, với giá lên tới 3 tỷ đồng/kg.

Điều đáng nói loại trứng cá muối đắt nhất được làm từ cá tầm bạch tạng, do một trang trại ở Áo sản xuất, có giá 114.000 USD/kg (khoảng 3 tỷ đồng), vượt xa trứng cá tầm Beluga Iran (35.000 USD/kg, hơn 900 triệu đồng).

Sản phẩm này trộn vàng 22 carat, chỉ phục vụ hoàng gia và giới thượng lưu tại các nhà hàng cao cấp từ Monaco đến Dubai. Do số lượng cực kỳ hạn chế, trứng cá muối bạch tạng không bán phổ thông mà chỉ cung cấp qua đơn đặt hàng đặc biệt.

Trong khi đó, cá tầm bạch tạng được nuôi trong điều kiện "5 sao", mất 8-10 năm để thu hoạch. Từ 5kg trứng cá thô, sau khử nước chỉ được 1kg thành phẩm.

Trong khi đó, ở thế kỷ 19, cá tầm tại Mỹ phổ biến đến mức món ăn từ loài này được cung cấp miễn phí tại các quán rượu. Tuy nhiên, đến thế kỷ 20, ô nhiễm nguồn nước, xây đập chặn đường di cư và khai thác quá mức khiến cá tầm trở nên khan hiếm.

Một con cá tầm cần 8-20 năm để trưởng thành sinh sản, đẻ hàng nghìn trứng nhưng chỉ một con sống sót đến tuổi trưởng thành, khiến trứng cá muối càng thêm quý giá.

Nhận thấy trứng loài cá này đắt đỏ, năm 2010, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt 18 loài cá tầm vào Danh sách Đỏ, đánh dấu chúng là nhóm có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Việc này vừa giúp bảo vệ cá tầm, vừa đẩy giá trứng cá muối tăng cao do nguồn cung khan hiếm.

Hiện nay, phần lớn trứng cá muối đến từ các trang trại. Một số trang trại thử nghiệm lấy trứng bằng cách tiêm hormone, không giết cá, giúp bảo tồn loài. Tuy nhiên, phương pháp này chưa phổ biến.

Để lấy được loại trứng này khá vất vả, đối với cá tầm đánh bắt ngoài biển, người đầu bếp cần mài dao thật sắc, sau đó rạch một đường có độ sâu vừa đủ từ đuôi lên để tránh làm vỡ trứng. Sau khi đã thu hoạch, buồng trứng sẽ được chà nhẹ nhàng trên những tấm lưới sắt để giúp phân tách trứng.

Thông thường lượng muối được sử dụng chỉ được phép bằng 3,5% khối lượng trứng cá. Lượng muối này sẽ giúp làm nổi bật hương vị trứng cá một cách tối đa, đồng thời giúp vỏ trứng cứng cáp hơn, tăng thời gian bảo quản.

Muối sẽ tăng độ ẩm của trứng cá, do đó người ta sẽ phải sử dụng giấy hút ẩm để làm ráo nước trước khi đưa trứng đi đóng gói thành phẩm. Trứng cá sẽ được dàn đều, có phần hơi nén nhẹ để nhằm hạn chế không khí vào, làm giảm chất lượng của trứng cá.

Nếu muốn thưởng thức, họ phải sắm sửa dụng cụ phù hợp bằng các nguyên liệu như nhựa, sứ, ngọc, gỗ, thủy tinh... thậm chí người ta còn sắm hẳn bộ thìa, đĩa toàn bằng vàng chỉ để giữ trọn hương vị.

Mặc dù nóm trứng cá này đắt đỏ nhưng người ta thường ăn sống để giữ nguyên chất dinh dưỡng. Bởi nếu nấu chín hoặc cho vào các món ăn có độ nóng thì những viên trứng nhỏ này sẽ biến chất, đổi mùi và trở nên cứng ngắc ngay tức thì.