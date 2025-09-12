Con chim màu trắng được bán với giá 8,4 tỷ đồng

Đêm thứ tám của Cuộc đấu giá chim ưng quốc tế năm 2025 do Câu lạc bộ chim ưng Saudi tổ chức tại Malham, phía bắc Riyadh, Ả Rập Xê Út, đã chứng kiến ba con chim ưng được bán với tổng giá trị là 1,276 triệu SAR (hơn 8,97 tỷ đồng) vào ngày 23/8.

Buổi tối bắt đầu với việc bán một con chim Shaheen Gyr Farkh từ trang trại Border Falcons có trụ sở tại Vương quốc Anh với giá 28.000 SAR (197 triệu đồng). Tiếp theo là một con Shaheen Gyr Farkh khác, được cung cấp bởi trang trại Falcon Mews của Vương quốc Anh, thu về 48.000 SAR (337 triệu đồng).

Điểm nổi bật của đêm là việc bán một con chim Super White Pure Gyr Farkh từ trang trại RX có trụ sở tại Mỹ. Con chim đã thu hút nhiều người trả giá cạnh tranh trước khi được bán với giá 1,2 triệu SAR (8,4 tỷ đồng), khiến nó trở thành con chim ưng đắt nhất trong cuộc đấu giá năm nay, theo hãng thông tấn Saudi đưa tin.

Con chim Super White Pure Gyr Farkh được bán với giá 1,2 triệu SAR (8,4 tỷ đồng).

Cuộc đấu giá thường niên đã trở thành nền tảng đáng tin cậy cho những người nuôi chim ưng, người nhân giống và những người đam mê, thu hút những người tham gia từ khắp Vương quốc và nước ngoài.

Ở khu vực Trung Đông, chim ưng vô cùng được yêu thích, là biểu tượng của quyền uy và sức mạnh. Chúng thường được huấn luyện để đi săn, làm thú cưng và có mức giá rất đắt đỏ.

Được biết, thú đi săn cùng chim ưng tồn tại từ hàng nghìn năm trước và nay trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Trung Đông. UNESCO đã liệt kê truyền thống này vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo truyền thống, chim ưng từng được dùng để giúp chủ kiếm ăn, nhưng ngày nay chúng trở thành thú cưng và rèn luyện thể thao.