Thấy siêu thị đông khách, chủ mặt bằng tăng giá tiền thuê từ 629 triệu lên 1,6 tỷ đồng/năm, bị từ chối thì đổ đá, cát chặn trước cửa: “Không đồng ý tôi lại đổ thêm”

Sáng 29/9/2025, con phố yên bình ở huyện Đàm Thành, thành phố Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc, bất ngờ trở nên náo động. Trước cửa một siêu thị ven đường, hai đống cát, đá cao ngang người xuất hiện chắn kín lối ra vào. Khách hàng không thể đẩy xe vào mua sắm. Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn là số cát đá này không phải vật liệu xây dựng bỏ lại, mà chính là do chủ mặt bằng thuê xe tải chở đến đổ ngay trong đêm hôm trước. Camera an ninh đã ghi lại cảnh người đàn ông này chống nạnh, buông một câu ngắn gọn: “Hoặc tăng tiền thuê, hoặc đóng cửa.”

Người chịu thiệt trong câu chuyện này là bà Ngô, chủ siêu thị. Cuối năm 2023, sau nhiều vòng thương lượng, bà ký hợp đồng thuê mặt bằng 13 năm với mức 170.000 NDT/năm (hơn 629 triệu đồng), kèm điều khoản quy định mỗi năm giá thuê chỉ được tăng tối đa 5%. Tin tưởng vào thỏa thuận dài hạn, bà Ngô đầu tư hàng trăm nghìn NDT để cải tạo không gian, thiết kế lại mặt bằng để kinh doanh.

Đầu năm 2024, siêu thị chính thức khai trương. Nhờ vị trí thuận tiện, lượng khách của siêu thị tăng đều, doanh thu cũng dần ổn định. Thế nhưng đến tháng 8/2024, chủ mặt bằng bất ngờ xuất hiện, yêu cầu nâng tiền thuê từ 170.000 lên 450.000 NDT/năm (hơn 1,6 tỷ đồng), tức tăng hơn 160%. Mặc cho bà Ngô kiên quyết phản đối, ông ta chỉ lạnh lùng nói: “Bà có một tuần để suy nghĩ, không đồng ý thì tôi sẽ có cách khác.”

Kết quả là một tuần sau, chủ mặt bằng kiện bà Ngô ra tòa với lý do hợp đồng “không hợp lý”. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu chữ ký, hóa đơn sửa chữa và hồ sơ kinh doanh, tòa án xác định hợp đồng có hiệu lực và bác đơn kiện của người đàn ông này. Thấy con đường pháp lý không có lợi, chủ mặt bằng lập tức rút đơn rồi chọn cách đổ cát chắn cửa siêu thị để gây áp lực.

Từ đó, hoạt động kinh doanh của siêu thị gần như bị tê liệt. Xe giao hàng không thể vào, nhân viên phải khuân vác hàng hóa từ ngoài đường vào, khu thực phẩm tươi sống vắng bóng khách. Tối nào bà Ngô cũng phải thức đến khuya kiểm đếm thiệt hại, xót xa nhìn công sức bị uổng phí. Chủ nhà thậm chí còn gọi điện đe dọa: “Không đồng ý tăng tiền thuê, tôi lại đổ thêm.”

Khi nhận được tin báo từ người dân địa phương, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt và yêu cầu chủ mặt bằng dọn bớt cát đá. Tuy nhiên, phần còn lại vẫn án ngữ trước cửa khiến siêu thị chỉ có thể hoạt động cầm chừng.

Vụ việc trên sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng chủ mặt bằng không thực sự muốn tăng giá, mà muốn ép người thuê rút đi để tự kinh doanh khi thấy siêu thị làm ăn tốt. Một số khác lại chỉ ra thực tế đáng buồn: giá thuê leo thang khiến nhiều cửa hàng nhỏ lao đao, buộc phải tăng giá hàng hóa để cầm cự và người tiêu dùng vẫn là bên chịu thiệt.

Theo Điều 509 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, các bên phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã thỏa thuận và tuân thủ nguyên tắc thiện chí. Trong trường hợp này, chủ nhà đã ký hợp đồng 13 năm, chỉ được phép tăng tiền thuê tối đa 5% mỗi năm. Việc yêu cầu nâng giá lên 450.000 NDT là hành vi vi phạm rõ ràng các điều khoản đã ký. Căn cứ Điều 577 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, bên vi phạm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại.

Việc chủ nhà tự ý tăng giá và cản trở hoạt động kinh doanh của người thuê đã xâm phạm quyền lợi hợp pháp của đối phương, buộc phải chịu chế tài theo quy định.

Hiện tại, siêu thị của bà Ngô đã mở cửa trở lại. Dù lối ra vào vẫn còn hẹp, nhưng khách hàng đã quay lại mua sắm như bình thường.

