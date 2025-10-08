Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên

Ngày 8/10, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh - Trung Thu kéo dài ở Trung Quốc, cũng là cao điểm của “làn sóng” trở về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ. Từ ngày 7/10, trên mạng xã hội tràn ngập video ghi lại cảnh dòng xe kéo dài vô tận trên nhiều tuyến cao tốc, tạo nên khung cảnh giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng.

Trong cao điểm ngày 7/10, lượng phương tiện trở về sau kỳ nghỉ chủ yếu đến từ các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, hướng về các thành phố thuộc vùng tam giác kinh tế như Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu.

Chỉ trong một ngày, lưu lượng xe qua trạm lên tới 148.000 lượt, trong đó 114.000 lượt là xe rời trạm, trung bình 3,5 xe mỗi giây, thiết lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử.

Cảnh tượng tại trạm thu phí Ngô Trang

Tại trạm thu phí Ngô Trang, được xem là trạm thu phí lớn nhất Trung Quốc, khung cảnh đêm 7/10 trở nên đặc biệt ấn tượng khi 36 làn xe hai chiều đều sáng rực, đón dòng phương tiện ùn ùn trở về từ các tỉnh miền Trung và miền Tây hướng về khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải.

Trong ánh đèn xe kéo dài bất tận, cả tuyến đường rực sáng như một “dải ngân hà trên mặt đất”.

Nhiều người chia sẻ rằng dù đã chủ động khởi hành sớm, họ vẫn không thể tránh khỏi cảnh kẹt xe kéo dài. “Một nhóm người thông minh lại gặp nhau trên đường cao tốc,” một cư dân mạng bình luận chua chát. Một người khác kể: “Tôi chỉ ăn xong bữa sáng mà bị kẹt luôn trong trạm dừng, ra không nổi.”

Các đoạn cao tốc đi qua tỉnh Hồ Nam nhận về vô số lời than phiền. Hàng loạt trạm dừng nghỉ trong khu vực này rơi vào tình trạng quá tải, xe xếp hàng dài từ lối vào đến tận khu vực bên trong. Một tài xế cho biết sáng 7/10, anh đã thử vào 5 trạm dừng liên tiếp mà không trạm nào còn chỗ, thậm chí làn khẩn cấp cũng kín đặc xe đang dừng nghỉ.

Trong bối cảnh ùn tắc giao thông ngày cao điểm trở về sau kỳ nghỉ lễ, các giải pháp giao thông thông minh tại Trung Quốc đang chứng minh hiệu quả rõ rệt. Tại một số cao tốc, làn đường “thủy triều” linh hoạt giúp số làn ra mở rộng lên 66, nhờ đó một chiều có thể lưu thông tới 6.000 xe/giờ. Cùng với đó, hệ thống thu phí ETC gần như “dòng chảy tự do” cho phép xe đi qua ở tốc độ 40 km/h mà không giảm tốc, mỗi xe chỉ mất 1,2 giây, tăng 40% hiệu suất so với làn thủ công.

Không chỉ mở rộng làn, các cao tốc còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo và điều phối giao thông. Hệ thống tích hợp dữ liệu về lưu lượng xe, thời tiết… có thể dự đoán ùn tắc trước 4 giờ, đồng thời phân luồng chủ động. Các robot sạc di động và trạm sạc nhanh tại khu vực dịch vụ giúp rút ngắn thời gian sạc xe điện xuống còn 15 phút/xe, giảm đáng kể nỗi lo khi sử dụng xe điện.

Bên cạnh đó, việc quản lý phối hợp đa bên cũng góp phần giảm ùn tắc. Cảnh sát giao thông phối hợp cùng doanh nghiệp vận hành xử lý sự cố nhỏ chỉ trong 5 phút, giúp giảm 80% chiều dài ùn tắc. Đồng thời, máy bay không người lái được sử dụng để ghi hình và xử phạt xe vi phạm chiếm làn; trong khung giờ 15h – 21h ngày 8/10, nhiều tỉnh đã ra quân kiểm tra gắt gao, với mức phạt 200 nhân dân tệ (khoảng 740.000 đồng) và trừ 3 điểm cho mỗi trường hợp vi phạm.

